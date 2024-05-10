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Мобілізація офіцерів запасу до ЗСУ — як це відбувається 2024 року

10 травня 2024 08:01
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Любомир Кучер
Редактор
Що потрібно знати про призов офіцерів запасу до ЗСУ — правила, права та обов'язки
Українські військовослужбовці на церемонії нагородження. Фото: president.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 11 серпня 2024 року. А отже призов чоловіків на військову службу не зупинятимуть. Мобілізувати до війська можуть й офіцерів запасу. 

Які особливості призову саме цієї категорії, що треба знати про їхні права та обов'язки, пише Факти ICTV.

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Хто вважається офіцером запасу 

Для того, щоб стати офіцером запасу, громадянин України має відповідати певним умовам, а саме: 

  • мати диплом бакалавра або вищого освітнього ступеня;
  • закінчити курс підготовки офіцерів запасу;
  • скласти установлений іспит після закінчення курсу;
  • пройти атестацію до офіцерського складу.

А відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", такі українці отримують первинне військове звання офіцера запасу і є військовозобов’язаними.

Що відомо про мобілізацію офіцерів запасу в Україні 2024 року

Призов та призначення на посади офіцерів запасу під час воєнного стану регулює Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.

Оскільки офіцери запасу є військовозобов'язаними, вони підпадають під загальну мобілізацію.

Під час оголошеної загальної мобілізації офіцери запасу зобов’язані прибути до ТЦК і СП, щоб:

  • оновити військово-облікові дані; 
  • пройти медогляд;
  • отримати направлення на підготовку для вдосконалення військової спеціальності. 

Також офіцери запасу не можуть змінювати своє місце проживання, не повідомивши й не отримавши дозвіл керівника ТЦК та СП.

 

Що відомо про мобілізацію офіцерів запасу в Україні 2024 року
Українські військовослужбовці на навчанні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відбувається мобілізація офіцерів запасу

Офіцерів запасу можуть призвати після військово-лікарської комісії, яка визначить ступінь придатності. Якщо особу визнають придатною, надалі вона отримує мобілізаційне розпорядження.

Такий офіцер має самостійно прибути на збірний пункт впродовж зазначеного часу. Неявка за мобілізаційним розпорядженням може стати причиною притягнення порушника до кримінальної відповідальності за ухилення від призову.

За яких умов офіцерів запасу призначають на нижчі посади

Офіцерів мобілізують не лише за спеціальностями, зафіксованими у військово-облікових документах, а й можуть призначити на нижчу посаду. Це пов'язано з дією в країні воєнного стану. 

Військовослужбовці призначаються на посади та переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням:

  • досвіду служби;
  • рівня професійної компетентності;
  • особистих якостей і досягнень;
  • відповідності характеристикам посад, визначених Міноборони України.

Українське законодавство передбачає призначення військовослужбовця на нижчу посаду через скорочення штатів або проведення організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду, за:

  • станом здоров'я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;
  • з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей — на підставі висновку атестування.

У разі потреби доукомплектування ЗСУ військовозобов'язані та резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс перепідготовки за дефіцитними для ЗСУ спеціальностями.

 

За яких умов офіцерів запасу призначають на нижчі посади
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Хто з офіцерів запасу в Україні не підлягає мобілізації 2024 року 

Оскільки офіцери запасу вважаються військовозобов’язаними, на них поширюються всі правила Закону про мобілізацію, які зазначені у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно, вони можуть отримати відстрочку від призову, якщо мають:

  • інвалідність або статус тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я;
  • бронь від організації, де працюють;
  • дружину, батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи за умови, що вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних (відповідно до закону) їх утримувати;
  • родичів, які потребують їхнього догляду;
  • статус багатодітних тощо.

Раніше ми повідомляли, яку кількість військовозобов'язаних чоловіків можуть мобілізувати до армії.

Нагадаємо, ми писали, до якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні.

Також ми інформували, які нововведення та покращення очікують на українських військовослужбовців 2024 року. 

війна
ЗСУ
Україна
мобілізація
офіцери запасу

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