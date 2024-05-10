Что нужно знать о призыве офицеров запаса в ВСУ — правила, права и обязанности

Мобилизация офицеров запаса в ВСУ — как это происходит в 2024 году
В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 11 августа 2024 года. А значит, призыв мужчин на военную службу не будут останавливать. Мобилизовать в армию могут и офицеры запаса.
Каковы особенности призыва этой категории, что нужно знать об их правах и обязанностях, пишет Факты ICTV.
Кто считается офицером запаса
Для того чтобы стать офицером запаса, гражданин Украины должен отвечать определенным условиям, а именно:
- иметь диплом бакалавра или высшей образовательной степени;
- окончить курс подготовки офицеров запаса;
- сдать установленный экзамен по окончании курса;
- пройти аттестацию в офицерский состав.
А согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", такие украинцы получают первичное воинское звание офицера запаса и являются военнообязанными.
Что известно о мобилизации офицеров запаса в Украине в 2024 году
Призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения регулирует Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденное указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008.
Поскольку офицеры запаса военнообязанные, они подпадают под общую мобилизацию.
Во время объявленной всеобщей мобилизации офицеры запаса обязаны прибыть в ТЦК и СП, чтобы:
- обновить военно-учетные данные;
- пройти медосмотр;
- получить направление на подготовку для усовершенствования военной специальности.
Также офицеры запаса не могут менять свое место жительства, не сообщив и не получив разрешение руководителя ТЦК и СП.
Как происходит мобилизация офицеров запаса
Офицеров запаса могут призвать после военно-врачебной комиссии, которая определит степень годности. Если лицо признают пригодным, в дальнейшем он получает мобилизационное распоряжение.
Такой офицер должен самостоятельно прибыть на сборный пункт в течение указанного времени. Неявка по мобилизационному распоряжению может стать причиной привлечения нарушителя к уголовной ответственности за уклонение от призыва.
При каких условиях офицеров запаса назначают на более низкие должности
Офицеров мобилизуют не только по специальностям, зафиксированным в военно-учетных документах, но и могут назначить на более низкую должность. Это связано с действием в стране военного положения.
Военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом:
- опыта службы;
- уровня профессиональной компетентности;
- личных качеств и достижений;
- соответствия характеристикам должностей, определенных Минобороны Украины.
Украинское законодательство предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность, за:
- состоянием здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии;
- с учетом профессиональных, деловых и нравственных качеств — на основании заключения аттестования.
В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для ВСУ специальностям.
Кто из офицеров запаса в Украине не подлежит мобилизации в 2024 году
Поскольку офицеры запаса считаются военнообязанными, на них распространяются все правила Закона о мобилизации, указанные в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Соответственно они могут получить отсрочку от призыва, если имеют:
- инвалидность или статус временно непригодных к воинской службе по состоянию здоровья;
- бронь от организации, где работают;
- жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы при условии, что у них нет других трудоспособных лиц, обязанных (в соответствии с законом) их содержать;
- родственников, нуждающихся в их уходе;
- статус многодетных и т.д.
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