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Мобилизация офицеров запаса в ВСУ — как это происходит в 2024 году

10 мая 2024 08:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Что нужно знать о призыве офицеров запаса в ВСУ — правила, права и обязанности
Украинские военнослужащие на церемонии награждения. Фото: president.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 11 августа 2024 года. А значит, призыв мужчин на военную службу не будут останавливать. Мобилизовать в армию могут и офицеры запаса.

Каковы особенности призыва этой категории, что нужно знать об их правах и обязанностях, пишет Факты ICTV.

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Кто считается офицером запаса

Для того чтобы стать офицером запаса, гражданин Украины должен отвечать определенным условиям, а именно:

  • иметь диплом бакалавра или высшей образовательной степени;
  • окончить курс подготовки офицеров запаса;
  • сдать установленный экзамен по окончании курса;
  • пройти аттестацию в офицерский состав.

А согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", такие украинцы получают первичное воинское звание офицера запаса и являются военнообязанными.

Что известно о мобилизации офицеров запаса в Украине в 2024 году

Призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения регулирует Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденное указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008.

Поскольку офицеры запаса военнообязанные, они подпадают под общую мобилизацию.

Во время объявленной всеобщей мобилизации офицеры запаса обязаны прибыть в ТЦК и СП, чтобы:

  • обновить военно-учетные данные;
  • пройти медосмотр;
  • получить направление на подготовку для усовершенствования военной специальности.

Также офицеры запаса не могут менять свое место жительства, не сообщив и не получив разрешение руководителя ТЦК и СП.

 

Что известно о мобилизации офицеров запаса в Украине в 2024 году
Украинские военнослужащие на обучении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как происходит мобилизация офицеров запаса

Офицеров запаса могут призвать после военно-врачебной комиссии, которая определит степень годности. Если лицо признают пригодным, в дальнейшем он получает мобилизационное распоряжение.

Такой офицер должен самостоятельно прибыть на сборный пункт в течение указанного времени. Неявка по мобилизационному распоряжению может стать причиной привлечения нарушителя к уголовной ответственности за уклонение от призыва.

При каких условиях офицеров запаса назначают на более низкие должности

Офицеров мобилизуют не только по специальностям, зафиксированным в военно-учетных документах, но и могут назначить на более низкую должность. Это связано с действием в стране военного положения.

Военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом:

  • опыта службы;
  • уровня профессиональной компетентности;
  • личных качеств и достижений;
  • соответствия характеристикам должностей, определенных Минобороны Украины.

Украинское законодательство предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность, за:

  • состоянием здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии;
  • с учетом профессиональных, деловых и нравственных качеств — на основании заключения аттестования.

В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для ВСУ специальностям.

 

При каких условиях офицеров запаса назначают на низшие должности
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Кто из офицеров запаса в Украине не подлежит мобилизации в 2024 году

Поскольку офицеры запаса считаются военнообязанными, на них распространяются все правила Закона о мобилизации, указанные в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Соответственно они могут получить отсрочку от призыва, если имеют:

  • инвалидность или статус временно непригодных к воинской службе по состоянию здоровья;
  • бронь от организации, где работают;
  • жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы при условии, что у них нет других трудоспособных лиц, обязанных (в соответствии с законом) их содержать;
  • родственников, нуждающихся в их уходе;
  • статус многодетных и т.д.

Ранее мы сообщали, какое количество военнообязанных мужчин могут мобилизовать в армию.

Напомним, мы писали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.

Также мы информировали, какие нововведения и улучшения ожидают украинских военнослужащих в 2024 году.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
офицеры запаса

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