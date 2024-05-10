Что нужно знать о призыве офицеров запаса в ВСУ — правила, права и обязанности

Украинские военнослужащие на церемонии награждения. Фото: president.gov.ua

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 11 августа 2024 года. А значит, призыв мужчин на военную службу не будут останавливать. Мобилизовать в армию могут и офицеры запаса.

Каковы особенности призыва этой категории, что нужно знать об их правах и обязанностях, пишет Факты ICTV.

Читайте также:

Кто считается офицером запаса

Для того чтобы стать офицером запаса, гражданин Украины должен отвечать определенным условиям, а именно:

иметь диплом бакалавра или высшей образовательной степени;

окончить курс подготовки офицеров запаса;

сдать установленный экзамен по окончании курса;

пройти аттестацию в офицерский состав.

А согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", такие украинцы получают первичное воинское звание офицера запаса и являются военнообязанными.

Что известно о мобилизации офицеров запаса в Украине в 2024 году

Призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения регулирует Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденное указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008.

Поскольку офицеры запаса военнообязанные, они подпадают под общую мобилизацию.

Во время объявленной всеобщей мобилизации офицеры запаса обязаны прибыть в ТЦК и СП, чтобы:

обновить военно-учетные данные;

пройти медосмотр;

получить направление на подготовку для усовершенствования военной специальности.

Также офицеры запаса не могут менять свое место жительства, не сообщив и не получив разрешение руководителя ТЦК и СП.

Украинские военнослужащие на обучении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как происходит мобилизация офицеров запаса

Офицеров запаса могут призвать после военно-врачебной комиссии, которая определит степень годности. Если лицо признают пригодным, в дальнейшем он получает мобилизационное распоряжение.

Такой офицер должен самостоятельно прибыть на сборный пункт в течение указанного времени. Неявка по мобилизационному распоряжению может стать причиной привлечения нарушителя к уголовной ответственности за уклонение от призыва.

При каких условиях офицеров запаса назначают на более низкие должности

Офицеров мобилизуют не только по специальностям, зафиксированным в военно-учетных документах, но и могут назначить на более низкую должность. Это связано с действием в стране военного положения.

Военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом:

опыта службы;

уровня профессиональной компетентности;

личных качеств и достижений;

соответствия характеристикам должностей, определенных Минобороны Украины.

Украинское законодательство предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность, за:

состоянием здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии;

с учетом профессиональных, деловых и нравственных качеств — на основании заключения аттестования.

В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для ВСУ специальностям.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Кто из офицеров запаса в Украине не подлежит мобилизации в 2024 году

Поскольку офицеры запаса считаются военнообязанными, на них распространяются все правила Закона о мобилизации, указанные в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Соответственно они могут получить отсрочку от призыва, если имеют:

инвалидность или статус временно непригодных к воинской службе по состоянию здоровья;

бронь от организации, где работают;

жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы при условии, что у них нет других трудоспособных лиц, обязанных (в соответствии с законом) их содержать;

родственников, нуждающихся в их уходе;

статус многодетных и т.д.

Ранее мы сообщали, какое количество военнообязанных мужчин могут мобилизовать в армию.

Напомним, мы писали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.

Также мы информировали, какие нововведения и улучшения ожидают украинских военнослужащих в 2024 году.