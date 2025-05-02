Мобилизация в мае 2025 — когда могут призвать лиц с III группой инвалидности

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Среди них есть категории, которые имеют право оформить отсрочку. В частности это касается тех, кто имеет проблемы со здоровьем или установленную инвалидность. Однако есть случаи, когда призыв в ряды ВСУ лиц с инвалидностью возможен.

Когда лицо с инвалидностью третьей группы могут мобилизовать в армию, какие есть важные нюансы и актуальные законодательные нормы, пишет LIGA.net.

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Какие заболевания и состояния являются основанием для предоставления инвалидности III группы

Общими основаниями для установления инвалидности третьей группы являются нарушения в организме, умеренно ограничивающие жизнедеятельность и работоспособность лица. К таким болезням или состояниям в частности относятся:

отсутствие глаза;

отсутствие трех пальцев на одной из конечностей;

сколиоз третьей степени;

надпочечниковая недостаточность;

отсутствие одного легкого;

отсутствие одной почки;

онкозаболевания;

другие.

Полный перечень заболеваний регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины №1338 от 15 ноября 2024 года.

Мужчина получает заключение врача. Фото: depositphotos.com

Мобилизация лиц с инвалидностью в мае 2025 — что говорит закон

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане, имеющие инвалидность I, II или III группы имеют право на отсрочку от мобилизации. Если диагноз установлен законно и официально оформлена отсрочка, то такого мужчину запрещено призывать без его согласия.

Таким образом, единственный способ, как попасть в армию лицу с инвалидностью III группы — это получить заключение о пригодности от ВВК и добровольно подписать контракт.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Отсрочка для лиц с инвалидностью — что важно помнить

Важно помнить — наличие инвалидности не означает автоматическое получение отсрочки. Ее необходимо должным образом оформить или через приложение "Резерв+" или посетив ТЦК и СП, предоставив пакет подтверждающих документов и написав соответствующее заявление.

Если лицо с инвалидностью проигнорировало этот шаг и не оформило официальную отсрочку, то может быть мобилизовано в ВСУ. В то же время, если гражданина призвали несмотря на наличие III группы инвалидности, он может подать рапорт об увольнении на основании состояния здоровья.

Ранее мы писали, как получить отсрочку мужчинам, если в "Резерв+" не отображаются данные об инвалидности.

Напомним, мы сообщали, когда ТЦК может оштрафовать мужчину с инвалидностью.

Также мы информировали, какие документы следует иметь мужчинам с инвалидностью первой группы для выезда за границу.