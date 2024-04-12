Мобилизация в Украине 2024 — кто из студентов и аспирантов потерял отсрочку

Мобилизация студентов в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Недавно народные депутаты приняли за основу законопроект о мобилизации, который, в частности, содержит новые нормы по предоставлению отсрочки военнообязанным гражданам Украины. Так, некоторые категории были лишены такого права.

Будут ли иметь отсрочку от призыва на военную службу студенты и аспиранты по принятому законопроекту №10449, рассказываем далее в материале.

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В окончательной версии принятого законопроекта все аспиранты получили право на отсрочку от мобилизации, независимо от формы обучения (контрактной или бюджетной). Следует добавить, что мобилизации также не подлежат докторанты.

Таким образом, лица, получающие научные степени и находящиеся в интернатуре, не подлежат мобилизации в течение особого периода.

Какие изменения в мобилизации студентов

Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для получателей:

профессионального (профессионально-технического);

профессионального высшего;

высшего образования.

Важное условие — отсрочка доступна студентам, учащимся на дневной или дуальной форме и получающим уровень образования, который выше ранее полученного.

То есть студент, уже имеющий диплом бакалавра или магистра по одной специальности и желающий поступить на бакалавриат или магистратуру по другой специальности, не будет иметь права на отсрочку. Таким образом, получение второго высшего образования не предоставит право на отсрочку.

Также следует отметить, что украинским законодательством предусмотрено, что студенты, имеющие право на отсрочку, могут добровольно мобилизоваться в армию. В этом случае они могут получить академический отпуск на время службы.

Ранее мы писали, кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Напомним, мы сообщали, вправе ли ТЦК аннулировать отсрочку 34-летнего студента.

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