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Мобилизация полицейских в ряды ВСУ — какие изменения вносит новый закон

1 мая 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — будут ли забирать на фронт полицейских по новому закону
Украинские полицейские на службе. Фото: Нацполиция
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Еще в начале апреля в Украине был принят новый закон о мобилизации. В силу вступит документ с 18 мая 2024 года. Среди многих новых норм и правил есть те, которые касаются непосредственно сотрудников Национальной полиции.

Какие именно изменения вносит новый законопроект №10449 (закон №3633-IX) для правоохранителей и могут ли мобилизовать полицейских в ряды ВСУ, читайте далее в материале.

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Мобилизация полицейских 2024 — что предусматривает закон

Так, согласно тексту закона, сотрудники полиции обязаны перейти со специального учета на общий военный учет. Однако такой переход не будет означать автоматическую мобилизацию.

Как заявил народный депутат и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина, хотя закон №10449 предусматривает исключение права на отсрочку для работников Национальной полиции, для правоохранителей будет введено бронирование.

"Все полицейские 100% подлежат бронированию — то есть они не могут быть призваны во время мобилизации", — подчеркнул депутат.

Кроме Национальной полиции, 100% бронирование от мобилизации распространяется на:

  • органы государственной власти;
  • Национальное антикоррупционное бюро;
  • Государственное бюро расследований;
  • органы прокуратуры и суды;
  • Бюро экономической сохранности;
  • Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

100% бронирование также предоставляется критически важным для обеспечения потребностей ВСУ предприятиям и тем, которым установлены специальные мобилизационные задачи.

 

Новые полномочия работников полиции — какие изменения вносит новый закон
Полицейские патрулируют улицы города. Фото: Нацполиция

Новые полномочия работников полиции — какие изменения вносит новый закон

Согласно принятому документу, с 18 мая текущего года у работников Нацполиции появятся новые полномочия, а именно правоохранителей привлекут к мерам мобилизации военнообязанных граждан Украины на военную службу.

Среди новых полномочий сотрудников полиции:

  • информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК (важно, речь идет только об информировании, повестки полицейские не имеют права выписывать);
  • требовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность;
  • обеспечивать порядок, когда в их присутствии будут вручать повестки представители ТЦК;
  • фиксировать процедуру вручения повестки сотрудниками ТЦК на камеру;
  • заниматься розыском и доставкой уклонистов в ТЦК по запросу ТЦК.

Ранее мы сообщали, смогут ли получить отсрочку от мобилизации мужчины, занимающиеся волонтерством.

Напомним, мы писали, что некоторые украинские студенты лишились права на отсрочку в соответствии с новым законом о мобилизации.

Также мы рассказывали, в каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца.

война
закон
ВСУ
полиция
Украина
мобилизация

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