Мобилизация в Украине 2024 — будут ли забирать на фронт полицейских по новому закону

Украинские полицейские на службе. Фото: Нацполиция

Еще в начале апреля в Украине был принят новый закон о мобилизации. В силу вступит документ с 18 мая 2024 года. Среди многих новых норм и правил есть те, которые касаются непосредственно сотрудников Национальной полиции.

Какие именно изменения вносит новый законопроект №10449 (закон №3633-IX) для правоохранителей и могут ли мобилизовать полицейских в ряды ВСУ, читайте далее в материале.

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Так, согласно тексту закона, сотрудники полиции обязаны перейти со специального учета на общий военный учет. Однако такой переход не будет означать автоматическую мобилизацию.

Как заявил народный депутат и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина, хотя закон №10449 предусматривает исключение права на отсрочку для работников Национальной полиции, для правоохранителей будет введено бронирование.

"Все полицейские 100% подлежат бронированию — то есть они не могут быть призваны во время мобилизации", — подчеркнул депутат.

Кроме Национальной полиции, 100% бронирование от мобилизации распространяется на:

органы государственной власти;

Национальное антикоррупционное бюро;

Государственное бюро расследований;

органы прокуратуры и суды;

Бюро экономической сохранности;

Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

100% бронирование также предоставляется критически важным для обеспечения потребностей ВСУ предприятиям и тем, которым установлены специальные мобилизационные задачи.

Полицейские патрулируют улицы города. Фото: Нацполиция

Новые полномочия работников полиции — какие изменения вносит новый закон

Согласно принятому документу, с 18 мая текущего года у работников Нацполиции появятся новые полномочия, а именно правоохранителей привлекут к мерам мобилизации военнообязанных граждан Украины на военную службу.

Среди новых полномочий сотрудников полиции:

информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК (важно, речь идет только об информировании, повестки полицейские не имеют права выписывать);

выписывать); требовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность;

обеспечивать порядок, когда в их присутствии будут вручать повестки представители ТЦК;

фиксировать процедуру вручения повестки сотрудниками ТЦК на камеру;

заниматься розыском и доставкой уклонистов в ТЦК по запросу ТЦК.

Ранее мы сообщали, смогут ли получить отсрочку от мобилизации мужчины, занимающиеся волонтерством.

Напомним, мы писали, что некоторые украинские студенты лишились права на отсрочку в соответствии с новым законом о мобилизации.

Также мы рассказывали, в каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца.