Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация транспортных средств в июле 2025 — что нужно знать

Мобилизация транспортных средств в июле 2025 — что нужно знать

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 08:29
Мобилизация транспортных средств в июле 2025 — как будет происходить и какие нюансы
Волонтеры передали авто для украинских военных. Фото: volynnews.com

В Украине продолжается военное положение, во время которого призывают на военную службу военнообязанных мужчин. Однако мобилизации подлежат не только граждане, но и имущество — в частности транспортные средства, которые могут быть использованы для нужд ВСУ и других военных формирований.

Что такое мобилизация транспортных средств, при каких условиях она происходит в июле 2025 года, кто имеет право изымать транспорт и как происходит возврат и компенсация — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Факты ICTV.

Реклама
Читайте также:

Что такое мобилизация транспортных средств

Мобилизация транспортных средств (ТС) — это часть военно-транспортной обязанности, которая включает:

  • учет авто;
  • проверку готовности к передаче;
  • непосредственную передачу транспортных средств военным формированиям в особый период.

У кого могут изъять авто на нужды армии

Привлечение транспортных средств во время мобилизации возможно как у физических лиц, так и у предприятий, учреждений, организаций.

Мобилизация распространяется на:

  • граждан-владельцев транспортных средств;
  • органы местного самоуправления;
  • центральные и местные органы исполнительной власти;
  • предприятия, эксплуатирующие транспорт (нефтебазы, железные дороги, порты, аэропорты и т. д.).

Когда могут мобилизовать транспорт у гражданских

Нормативные основания для изъятия транспорта определяет Кабинет Министров Украины. С января 2025 года авто могут изымать у владельцев, которые имеют более одного транспортного средства.

Обычно легковые авто не подлежат мобилизации. В основном потребность возникает в:

  • грузовых автомобилях для перевозки боеприпасов, личного состава, техники;
  • технике, способной работать в условиях бездорожья.

 

Когда могут мобилизовать транспорт у гражданских
Передача автомобилей на нужды ВСУ. Фото: galinfo.com.ua

Кто осуществляет изъятие транспортных средств

Привлечение ТС на нужды армии осуществляется такими структурами:

  • ТЦК и СП;
  • центральными или региональными подразделениями СБУ;
  • подразделениями разведки (на основании решений местных администраций).

Решения оформляются соответствующими распоряжениями.

Какие есть ограничения по мобилизованному транспорту

Транспортные средства, привлеченные к мобилизации, запрещено:

  • вывозить за пределы Украины или в другие области без уведомления ТЦК (максимум на 1 месяц);
  • передавать в собственность третьим лицам;
  • сдавать в аренду, лизинг или использовать в качестве залога.

Как происходит процедура мобилизации транспорта

Передача авто проводится безвозмездно, в соответствии с мобилизационным планом. Оформление осуществляется через акты приема-передачи, где указываются:

  • данные о владельце;
  • техническое состояние ТС;
  • остаточная (балансовая) стоимость;
  • другие идентификационные сведения.

В случае необходимости, владелец должен самостоятельно доставить технику в воинскую часть. Перед изъятием обязательна экспертная оценка транспортного средства.

 

Как происходит процедура мобилизации транспорта
Привлечение транспортных средств на нужды ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

Как происходит возврат транспортного средства

После объявления демобилизации, возврат авто осуществляется в течение 30 дней. Если автомобиль поврежден — владелец может получить компенсацию.

Для этого нужно обратиться в ТЦК с заявлением и предоставить:

  • акт приема-передачи;
  • акт возврата во время демобилизации;
  • заключение эксперта или отчет об оценке имущества.

Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней, после чего оформляется заключение о компенсации.

Ранее мы писали, как будет происходить мобилизация мужчин 50+ лет в июле 2025 года и есть ли изменения.

Напомним, мы сообщали, в каком случае студентов могут мобилизовать на военную службу.

Также мы информировали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

ВСУ транспорт авто военное положение мобилизация
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации