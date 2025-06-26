Мобилизация транспортных средств в июле 2025 — как будет происходить и какие нюансы

Мобилизация транспортных средств в июле 2025 — что нужно знать
В Украине продолжается военное положение, во время которого призывают на военную службу военнообязанных мужчин. Однако мобилизации подлежат не только граждане, но и имущество — в частности транспортные средства, которые могут быть использованы для нужд ВСУ и других военных формирований.
Что такое мобилизация транспортных средств, при каких условиях она происходит в июле 2025 года, кто имеет право изымать транспорт и как происходит возврат и компенсация — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Факты ICTV.
Что такое мобилизация транспортных средств
Мобилизация транспортных средств (ТС) — это часть военно-транспортной обязанности, которая включает:
- учет авто;
- проверку готовности к передаче;
- непосредственную передачу транспортных средств военным формированиям в особый период.
У кого могут изъять авто на нужды армии
Привлечение транспортных средств во время мобилизации возможно как у физических лиц, так и у предприятий, учреждений, организаций.
Мобилизация распространяется на:
- граждан-владельцев транспортных средств;
- органы местного самоуправления;
- центральные и местные органы исполнительной власти;
- предприятия, эксплуатирующие транспорт (нефтебазы, железные дороги, порты, аэропорты и т. д.).
Когда могут мобилизовать транспорт у гражданских
Нормативные основания для изъятия транспорта определяет Кабинет Министров Украины. С января 2025 года авто могут изымать у владельцев, которые имеют более одного транспортного средства.
Обычно легковые авто не подлежат мобилизации. В основном потребность возникает в:
- грузовых автомобилях для перевозки боеприпасов, личного состава, техники;
- технике, способной работать в условиях бездорожья.
Кто осуществляет изъятие транспортных средств
Привлечение ТС на нужды армии осуществляется такими структурами:
- ТЦК и СП;
- центральными или региональными подразделениями СБУ;
- подразделениями разведки (на основании решений местных администраций).
Решения оформляются соответствующими распоряжениями.
Какие есть ограничения по мобилизованному транспорту
Транспортные средства, привлеченные к мобилизации, запрещено:
- вывозить за пределы Украины или в другие области без уведомления ТЦК (максимум на 1 месяц);
- передавать в собственность третьим лицам;
- сдавать в аренду, лизинг или использовать в качестве залога.
Как происходит процедура мобилизации транспорта
Передача авто проводится безвозмездно, в соответствии с мобилизационным планом. Оформление осуществляется через акты приема-передачи, где указываются:
- данные о владельце;
- техническое состояние ТС;
- остаточная (балансовая) стоимость;
- другие идентификационные сведения.
В случае необходимости, владелец должен самостоятельно доставить технику в воинскую часть. Перед изъятием обязательна экспертная оценка транспортного средства.
Как происходит возврат транспортного средства
После объявления демобилизации, возврат авто осуществляется в течение 30 дней. Если автомобиль поврежден — владелец может получить компенсацию.
Для этого нужно обратиться в ТЦК с заявлением и предоставить:
- акт приема-передачи;
- акт возврата во время демобилизации;
- заключение эксперта или отчет об оценке имущества.
Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней, после чего оформляется заключение о компенсации.
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