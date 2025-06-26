Мобилизация транспортных средств в июле 2025 — как будет происходить и какие нюансы

Волонтеры передали авто для украинских военных. Фото: volynnews.com

В Украине продолжается военное положение, во время которого призывают на военную службу военнообязанных мужчин. Однако мобилизации подлежат не только граждане, но и имущество — в частности транспортные средства, которые могут быть использованы для нужд ВСУ и других военных формирований.

Что такое мобилизация транспортных средств, при каких условиях она происходит в июле 2025 года, кто имеет право изымать транспорт и как происходит возврат и компенсация — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Факты ICTV.

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Что такое мобилизация транспортных средств

Мобилизация транспортных средств (ТС) — это часть военно-транспортной обязанности, которая включает:

учет авто;

проверку готовности к передаче;

непосредственную передачу транспортных средств военным формированиям в особый период.

У кого могут изъять авто на нужды армии

Привлечение транспортных средств во время мобилизации возможно как у физических лиц, так и у предприятий, учреждений, организаций.

Мобилизация распространяется на:

граждан-владельцев транспортных средств;

органы местного самоуправления;

центральные и местные органы исполнительной власти;

предприятия, эксплуатирующие транспорт (нефтебазы, железные дороги, порты, аэропорты и т. д.).

Когда могут мобилизовать транспорт у гражданских

Нормативные основания для изъятия транспорта определяет Кабинет Министров Украины. С января 2025 года авто могут изымать у владельцев, которые имеют более одного транспортного средства.

Обычно легковые авто не подлежат мобилизации. В основном потребность возникает в:

грузовых автомобилях для перевозки боеприпасов, личного состава, техники;

технике, способной работать в условиях бездорожья.

Передача автомобилей на нужды ВСУ. Фото: galinfo.com.ua

Кто осуществляет изъятие транспортных средств

Привлечение ТС на нужды армии осуществляется такими структурами:

ТЦК и СП;

центральными или региональными подразделениями СБУ;

подразделениями разведки (на основании решений местных администраций).

Решения оформляются соответствующими распоряжениями.

Какие есть ограничения по мобилизованному транспорту

Транспортные средства, привлеченные к мобилизации, запрещено:

вывозить за пределы Украины или в другие области без уведомления ТЦК (максимум на 1 месяц);

передавать в собственность третьим лицам;

сдавать в аренду, лизинг или использовать в качестве залога.

Как происходит процедура мобилизации транспорта

Передача авто проводится безвозмездно, в соответствии с мобилизационным планом. Оформление осуществляется через акты приема-передачи, где указываются:

данные о владельце;

техническое состояние ТС;

остаточная (балансовая) стоимость;

другие идентификационные сведения.

В случае необходимости, владелец должен самостоятельно доставить технику в воинскую часть. Перед изъятием обязательна экспертная оценка транспортного средства.

Привлечение транспортных средств на нужды ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

Как происходит возврат транспортного средства

После объявления демобилизации, возврат авто осуществляется в течение 30 дней. Если автомобиль поврежден — владелец может получить компенсацию.

Для этого нужно обратиться в ТЦК с заявлением и предоставить:

акт приема-передачи;

акт возврата во время демобилизации;

заключение эксперта или отчет об оценке имущества.

Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней, после чего оформляется заключение о компенсации.

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