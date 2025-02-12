Мобілізація 2025 — скільки людей можуть призвати до ЗСУ з однієї родини

Українські військовослужбовці в Миколаєві. Фото: УНІАН

Через війну, яку розпочала країна-агресорка росія, в Україні триває загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаних громадян призивають до лав ЗСУ для захисту країни від російських окупантів. Але чи можуть у такому разі забрати до війська усіх членів родини — чоловіка, дружину, повнолітніх дітей.

Яку саме кількість осіб можуть мобілізувати з однієї сім'ї та чи можуть піти служити усі, пише "Факти ICTV".

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Так, в Україні не існує законодавчих норм, які б визначали точну кількість осіб, яку мають право мобілізувати з однієї родини або заборони призивати усіх.

Тож, якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу. Тобто, якщо дружина служить у війську, а її чоловік та дорослий син є військовозобов'язаними та визнані придатними до військової служби, їх також мають право призвати.

128 гірсько-штурмова бригада. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Які можуть бути винятки

Варто враховувати, що законодавством все ж визначені певні винятки. Так, якщо військовослужбовець під час виконання службових обов'язків або бойових завдань на війні загину або зник безвісти, то його близькі родичі можуть отримати відстрочку.

Йдеться про військовослужбовців, які загинули чи зникли безвісти у ході АТО/ООС, а також під час бойових дій зі стримування повномасштабного вторгнення росії.

Близькими родичами вважаються:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

дідусь;

бабуся;

повнорідний, неповнорідний брат чи сестра.

Також не можуть мобілізувати і чоловіка, і дружину до лав ЗСУ, якщо у родині є неповнолітні діти. У такому разі службу проходить хтось один. Це передбачено ст. 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Додамо, що усі підстави, за яких громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації викладені у ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Раніше ми писали, хто за жодних обставин не підлягає мобілізації в лютому 2025 року.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з військовозобов'язаних громадян має право оформити відстрочку у лютому.

Також ми інформували, кого з військовозобов'язаних чоловіків мобілізуватимуть першочергово до лав ЗСУ в лютому.