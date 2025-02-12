Мобилизация 2025 — сколько людей могут призвать в ВСУ из одной семьи

Украинские военнослужащие в Николаеве. Фото: УНИАН

Из-за войны, которую начала страна-агрессор россия, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов. Но могут ли в таком случае забрать в армию всех членов семьи — мужа, жену, совершеннолетних детей.

Какое именно количество лиц могут мобилизовать из одной семьи и могут ли пойти служить все, пишет "Факти ICTV".

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Так, в Украине не существует законодательных норм, определяющих точное количество лиц, которое имеют право мобилизовать из одной семьи или запрета призывать всех.

Поэтому, если все члены семьи подлежат мобилизации, то их всех могут призвать на военную службу. То есть, если жена служит в армии, а ее муж и взрослый сын являются военнообязанными и признаны пригодными к военной службе, их также имеют право призвать.

128 горно-штурмовая бригада. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Какие могут быть исключения

Стоит учитывать, что законодательством все же определены некоторые исключения. Так, если военнослужащий при исполнении служебных обязанностей или боевых задач на войне погиб или пропал без вести, то его близкие родственники могут получить отсрочку.

Речь идет о военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе АТО/ООС, а также во время боевых действий по сдерживанию полномасштабного вторжения россии.

Близкими родственниками считаются:

муж;

жена;

сын;

дочь;

отец;

мать;

дедушка;

бабушка;

полнородный, неполнородный брат или сестра.

Также не могут мобилизовать и мужа, и жену в ряды ВСУ, если в семье есть несовершеннолетние дети. В таком случае службу проходит кто-то один. Это предусмотрено ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Добавим, что все основания, при которых граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации изложены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Ранее мы писали, кто ни при каких обстоятельствах не подлежит мобилизации в феврале 2025 года.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных граждан имеет право оформить отсрочку в феврале.

Также мы информировали, кого из военнообязанных мужчин будут мобилизовать в первую очередь в ряды ВСУ в феврале.