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Мобилизация в мае 2024 — с какими болезнями глаз не возьмут на войну

25 апреля 2024 18:40
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Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в мае 2024 года — какие болезни глаза освобождают от службы в рядах ВСУ
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако из-за ряда болезней лицо могут признать непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины.

Какие болезни глаза освобождают от мобилизации в ряды ВСУ, рассказываем далее в материале.

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Так, прежде всего следует отметить, что перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации определен ст. 23 Закона Украины № 3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Приложением 1 "Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ".

Болезни глаза, освобождающие от мобилизации и военной службы:

  • катаракта, болезни зрительного нерва;
  • глаукома в тяжелой стадии;
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии;
  • выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций;
  • болезни всех частей глаза, придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций — рубцы, помутнения, дегенеративные изменения;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий;
  • острота зрения ниже 0,1 или слепота;
  • отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Именно с вышеперечисленными болезнями мужчина может быть признан непригодным к военной службе с исключением из военного учета.

В то же время нужно понимать, что мужчин, имеющих следующие болезни, могут мобилизовать в ряды ВСУ:

  • легкая форма глаукомы;
  • близорукость или дальнозоркость до 6,0 диоптрий;
  • астигматизм любого вида с разностью рефракции до 3,0 диоптрия;
  • нарушение цветоощущения — дихромазия, аномальная трихромазия.

 

Ранее мы писали, какие болезни позвоночника освобождают от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, должны ли мужчины с инвалидностью проходить ВВК.

Также мы информировали, что предполагает отмену статуса "ограниченно пригодный".

война
болезнь
мобилизация
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