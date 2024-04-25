Мобилизация в мае 2024 года — какие болезни глаза освобождают от службы в рядах ВСУ

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако из-за ряда болезней лицо могут признать непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины.

Какие болезни глаза освобождают от мобилизации в ряды ВСУ, рассказываем далее в материале.

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Так, прежде всего следует отметить, что перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации определен ст. 23 Закона Украины № 3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Приложением 1 "Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ".

Болезни глаза, освобождающие от мобилизации и военной службы:

катаракта, болезни зрительного нерва;

глаукома в тяжелой стадии;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии;

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций;

болезни всех частей глаза, придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций — рубцы, помутнения, дегенеративные изменения;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий;

острота зрения ниже 0,1 или слепота;

отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Именно с вышеперечисленными болезнями мужчина может быть признан непригодным к военной службе с исключением из военного учета.

В то же время нужно понимать, что мужчин, имеющих следующие болезни, могут мобилизовать в ряды ВСУ:

легкая форма глаукомы;

близорукость или дальнозоркость до 6,0 диоптрий;

астигматизм любого вида с разностью рефракции до 3,0 диоптрия;

нарушение цветоощущения — дихромазия, аномальная трихромазия.

Ранее мы писали, какие болезни позвоночника освобождают от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, должны ли мужчины с инвалидностью проходить ВВК.

Также мы информировали, что предполагает отмену статуса "ограниченно пригодный".