Мобилизация мужчин 50+ лет — как будет происходить в марте 2025 года

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 24 ОМБр

Военное положение в Украине продолжается, а вместе с ним и мобилизация граждан в ряды ВСУ для защиты государства от российских оккупантов. Сейчас обязательному призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако существуют определенные нюансы по мобилизации лиц старшей возрастной категории, а именно 50+ лет.

Как будет происходить призыв мужчин старше 50 лет в армию в марте 2025 года и куда могут направлять служить эту категорию граждан, пишет 24 Канал.

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Мобилизация мужчин в возрасте 50+ — действуют ли ограничения

Напомним, что еще в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Однако следует понимать, что эти изменения касаются только внутренних процедур и не означают отмены мобилизации лиц этой возрастной категории. То есть, мобилизация будет продолжаться, однако особое внимание будут обращать на состояние здоровья лица, наличие боевого опыта или дефицитной военной специальности. Также будут обращать внимание на навыки и профессию.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 24 ОМБр

Попадают ли мужчины в возрасте 50+ в боевые части

Выполнение боевых задач на фронте требуют сверхвысокой физической нагрузки, которая может быть не под силу этой возрастной категории или негативно сказаться на здоровье. Именно поэтому лиц старше 50 лет направляют проходить военную службу в тыловые подразделения, подразделения связи, технического или логистического обеспечения, где они могут применить свои профессиональные навыки и опыт.

При наличии соответствующего образования или специальности, мобилизованного мужчину в возрасте 50+ могут назначить водителем, сварщиком, электриком, финансистом и так далее.

Украинский военный за рулем. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Могут ли снизить верхнюю границу мобилизационного возраста

Некоторые законодательные инициативы предлагают уменьшить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет, аргументируя это снижением физических возможностей для выполнения боевых задач. Однако сейчас эти изменения не вступили в силу, поэтому в марте текущего года мобилизация мужчин от 50 до 60 лет будет продолжаться.

Итак, в марте 2025 года мобилизация мужчин старше 50 лет продолжается без официальных ограничений.

Ранее мы сообщали, кого из украинцев в первую очередь будут мобилизовать в ряды ВСУ в марте 2025 года.

Напомним, мы писали, как будут проходить ВВК мужчины с 1 марта.

Также мы информировали, кто не подлежит мобилизации в марте.