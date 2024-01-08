Мобилизация в Украине — поддержали ли в ОП бронирование мужчин с высокой зарплатой
В Офисе президента Украины отказались от идеи бронировать мужчин от мобилизации, которые имеют высокую заработную плату. Ранее такое право хотели предоставлять военнообязанным, которые платят в бюджет не менее 6 000 грн налогов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Бронирование мужчин от мобилизации
"По идее, от Шурмы бронированию за налоги 6 тысяч +, о которых писал Forbes и другие СМИ....уже в ОП отказались. Надеюсь, не надо объяснять причины и почему сразу эта идея была очень .... мягко говоря, странной?" — отметил Железняк.
Нардеп напомнил идеи, которые раньше хотел ввести Офис президента, однако не сложилось:
- "єБабуся";
- 10% налог на импорт;
- "10-10-10";
- продажа подакцизных товаров только безналично;
- вообще отказ от наличных денег;
- ЭкоРейджер (единый орган для всех проверок);
- ВВП 1 трлн долларов за 10 лет;
- малые ядерные реакторы;
- госмонополист на экспорт зерна.
Напомним, в Украине готовятся к серьезным изменениям в мобилизации. Все на фоне возникающих проблем в течение последнего года. Украинцы массово теряют мотивацию воевать.
Также мы писали, что комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады в скором времени примет окончательное решение по законопроекту о мобилизации. Это произойдет во вторник, 9 января.
Добавим, адвокат Роман Лихачев заявил, что мобилизацией должны заниматься Центры предоставления админуслуг. По его мнению, эффективным инструментом для этого станет портал "Дія".
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