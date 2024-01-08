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Мобилизация в Украине — поддержали ли в ОП бронирование мужчин с высокой зарплатой

8 января 2024 11:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мобилизация в Украине — поддержали ли в ОП бронирование мужчин с высокой зарплатой
128-я отдельная горно-штурмовая бригада. Фото: ZAXID.NET
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Офисе президента Украины отказались от идеи бронировать мужчин от мобилизации, которые имеют высокую заработную плату. Ранее такое право хотели предоставлять военнообязанным, которые платят в бюджет не менее 6 000 грн налогов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"По идее, от Шурмы бронированию за налоги 6 тысяч +, о которых писал Forbes и другие СМИ....уже в ОП отказались. Надеюсь, не надо объяснять причины и почему сразу эта идея была очень .... мягко говоря, странной?" — отметил Железняк.

Нардеп напомнил идеи, которые раньше хотел ввести Офис президента, однако не сложилось:

  • "єБабуся";
  • 10% налог на импорт;
  • "10-10-10";
  • продажа подакцизных товаров только безналично;
  • вообще отказ от наличных денег;
  • ЭкоРейджер (единый орган для всех проверок);
  • ВВП 1 трлн долларов за 10 лет;
  • малые ядерные реакторы;
  • госмонополист на экспорт зерна.
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Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, в Украине готовятся к серьезным изменениям в мобилизации. Все на фоне возникающих проблем в течение последнего года. Украинцы массово теряют мотивацию воевать.

Также мы писали, что комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады в скором времени примет окончательное решение по законопроекту о мобилизации. Это произойдет во вторник, 9 января.

Добавим, адвокат Роман Лихачев заявил, что мобилизацией должны заниматься Центры предоставления админуслуг. По его мнению, эффективным инструментом для этого станет портал "Дія".

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