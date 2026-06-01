Мобілізація в Україні: для яких цілей українці навчаються керувати дронами

Чоловіки тренуються літати на дронах. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні на тлі мобілізації цивільні українці вчаться керувати дронами. Причина в тому, що якщо їх схопить ТЦК, то в них вже буде цінна навичка, що у свою чергу вбереже їх від служби в піхотних військах.

Як передає Новини.LIVE, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказала військова Маргарита Омеляненко.

Чому цивільні українці намагаються отримати досвід у керуванні безпілотниками

За словами начальниці S-3 батальйону "Свобода" бригади "Рубіж", наразі до Сил оборони України приходять люди різного віку.

"Наскільки вони вмотивовані – це теж по-різному. В нас є хлопці 23-24 роки, які прийшли за контрактом мільйонника, і відпрацювали на піхотних позиціях, але вмотивовані", — сказала військова.

Маргарита Омеляненко наголосила, що важливу роль у формуванні мотивації відіграє колектив, в який потрапляє громадянин. На її думку, саме колектив здатен спонукати людину до захисту держави навіть тоді, коли мотивації бракує.

Водночас військова додала , що якість особового складу поступово змінюється. Вона пояснює це тим, на початку повномасштабної війни основу становили добровольці, але зараз частіше до війська приходять люди, які ухвалюють таке рішення через певні причини.

"Приходять... і насправді не зрозуміло, чи це він приходить, бо... розуміє, що його зловить ТЦК рано чи пізно. Насправді цінно, коли людина сама прийняла рішення і пішла у військо", — заявила вона.

Також вона розповіла, що бувають випадки, коли люди звертаються до знайомих вже після того, як їх доставили до ТЦК. Проте у таких ситуаціях є певний нюанс.

"Часом є випадки, коли друзям телефонують уже з ТЦК і кажуть: "Ой, заберіть нас до себе, бо нас тут прийняли". А це вже набагато складніше, ніж коли ти вже прийняв рішення", — сказала офіцерка.

Окрім того, Маргарита Омеляненко зауважила, що в їхній бригаді є потреба у війську, і незвичайному. Зокрема, триває набір операторів безпілотників, а також фахівців для ремонтних майстерень, які займаються засобами РЕБ, FPV-дронами та дронами-камікадзе. Йдеться про спеціалізації, що потребують відповідних знань і навичок та є вкрай затребуваними у війську.

"Тобто йти у військо — це не означає, що відразу Під Покровськ на піхотну позицію", — пояснила військова, але й не виключила того, що може бути і такий варіант.

За її словами, бригада намагається підбирати для військовослужбовців найбільш відповідні напрямки служби та забезпечувати необхідну підготовку перед виконанням завдань.

"Ми намагаємося знаходити спільні рішення і розуміння, що навіть на піхотну позицію має йти підготовлена людина з фізичними здібностями і має пройти певний процес навчання", — резюмувала Маргарита Омеляненко.

