Мобилизация в Украине: для каких целей украинцы учатся управлять дронами

Мужчины тренируются летать на дронах. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украине на фоне мобилизации гражданские украинцы учатся управлять дронами. Причина в том, что если их схватит ТЦК, то у них уже будет ценный навык, что в свою очередь убережет их от службы в пехотных войсках.

Как передает Новини.LIVE, об этом в интервью "Радио Свобода" сказала военная Маргарита Омеляненко.

Почему гражданские украинцы пытаются получить опыт в управлении беспилотниками

По словам начальницы S-3 батальона "Свобода" бригады "Рубеж", сейчас в Силы обороны Украины приходят люди разного возраста.

"Насколько они мотивированы — это тоже по-разному. У нас есть ребята 23-24 года, которые пришли по контракту миллионника, и отработали на пехотных позициях, но мотивированы", — сказала военная.

Маргарита Омеляненко отметила, что важную роль в формировании мотивации играет коллектив, в который попадает гражданин. По ее мнению, именно коллектив способен побудить человека к защите государства даже тогда, когда мотивации не хватает.

В то же время военная добавила, что качество личного состава постепенно меняется. Она объясняет это тем, в начале полномасштабной войны основу составляли добровольцы, но сейчас чаще в армию приходят люди, которые принимают такое решение по определенным причинам.

"Приходят... и на самом деле не понятно, это он приходит, потому что... понимает, что его поймает ТЦК рано или поздно. На самом деле ценно, когда человек сам принял решение и пошел в армию", — заявила она.

Также она рассказала, что бывают случаи, когда люди обращаются к знакомым уже после того, как их доставили в ТЦК. Однако в таких ситуациях есть определенный нюанс.

"Иногда бывают случаи, когда друзьям звонят уже из ТЦК и говорят: "Ой, заберите нас к себе, потому что нас здесь приняли". А это уже гораздо сложнее, чем когда ты уже принял решение", — сказала офицер.

Кроме того, Маргарита Омеляненко отметила, что в их бригаде есть потребность в войске, и необычном. В частности, продолжается набор операторов беспилотников, а также специалистов для ремонтных мастерских, которые занимаются средствами РЭБ, FPV-дронами и дронами-камикадзе. Речь идет о специализациях, требующих соответствующих знаний и навыков и крайне востребованных в армии.

"То есть идти в армию — это не значит, что сразу Под Покровск на пехотную позицию", — пояснила военная, но и не исключила того, что может быть и такой вариант.

По ее словам, бригада пытается подбирать для военнослужащих наиболее подходящие направления службы и обеспечивать необходимую подготовку перед выполнением задач.

"Мы стараемся находить общие решения и понимание, что даже на пехотную позицию должен идти подготовленный человек с физическими способностями и должен пройти определенный процесс обучения", — резюмировала Маргарита Омеляненко.

