Мобилизация с 1 августа 2024 — какие категории мужчин заберут в ВСУ в первую очередь

Мобилизация в Украине с 1 августа 2024 года — кого заберут в ВСУ в первую очередь
Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Для защиты страны от российских окупантов в первую очередь на военную службу призывают военнообязанных мужчин. При этом еще с весны 2024 из-за важных изменений в украинском законодательстве мобилизационные мероприятия были усилены.
Кого будут мобилизовать в Вооруженные силы Украины с августа 2024 года в первую очередь, рассказываем далее в материале.
Кто подлежит мобилизации в августе 2024 года
С 1 августа 2024 года в первую очередь на военную службу будут призывать следующие категории граждан Украины:
- военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и имеют военный опыт;
- военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья без военного опыта;
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения (они должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные");
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;
- военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре;
- военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, ранее отслужившие срочную службу (последняя демобилизация срочников не учитывается, их мобилизовать могут только через год);
- военнообязанные от 18 до 25 лет, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и им установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно пригодных в военное время (таким лицам необходимо пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Если они будут признаны пригодными, то могут быть мобилизованы, если нет отсрочки или брони).
По собственному желанию присоединиться к рядам ВСУ, подписав контракт, могут:
- призывники от 18 до 25 лет, ранее не проходившие срочную службу;
- женщины, пригодные по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью (если ВЛК издаст вывод, что такое лицо может выполнять определенные задачи и обязанности и нести военную службу);
- те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;
- граждане других стран, желающие защищать Украину.
Важно помнить, что мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач в тылу.
Мобилизированного не могут сразу направить на фронт, поскольку перед этим необходимо пройти базовую военную подготовку и профессиональную подготовку, длительность такого обучения 2-3 месяца.
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