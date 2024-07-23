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Мобилизация в Украине с 1 августа 2024 года — кого заберут в ВСУ в первую очередь

23 июля 2024 08:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация с 1 августа 2024 — какие категории мужчин заберут в ВСУ в первую очередь
Военные Вооруженных Сил Украины на службе. Фото: ПОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Для защиты страны от российских окупантов в первую очередь на военную службу призывают военнообязанных мужчин. При этом еще с весны 2024 из-за важных изменений в украинском законодательстве мобилизационные мероприятия были усилены.

Кого будут мобилизовать в Вооруженные силы Украины с августа 2024 года в первую очередь, рассказываем далее в материале.

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С 1 августа 2024 года в первую очередь на военную службу будут призывать следующие категории граждан Украины:

  • военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и имеют военный опыт;
  • военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья без военного опыта;
  • мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения (они должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные");
  • мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;
  • военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре;
  • военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, ранее отслужившие срочную службу (последняя демобилизация срочников не учитывается, их мобилизовать могут только через год);
  • военнообязанные от 18 до 25 лет, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и им установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно пригодных в военное время (таким лицам необходимо пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Если они будут признаны пригодными, то могут быть мобилизованы, если нет отсрочки или брони).

 

Кто подлежит мобилизации в августе 2024 года
Военные Вооруженных Сил Украины на службе. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

По собственному желанию присоединиться к рядам ВСУ, подписав контракт, могут:

  • призывники от 18 до 25 лет, ранее не проходившие срочную службу;
  • женщины, пригодные по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью (если ВЛК издаст вывод, что такое лицо может выполнять определенные задачи и обязанности и нести военную службу);
  • те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;
  • граждане других стран, желающие защищать Украину.

Важно помнить, что мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач в тылу.

Мобилизированного не могут сразу направить на фронт, поскольку перед этим необходимо пройти базовую военную подготовку и профессиональную подготовку, длительность такого обучения 2-3 месяца.

Ранее мы сообщали, на какой срок можно подписать контракт с ВСУ.

Напомним, мы писали, что означает повестка на отправку, кому ее вручают в 2024 году и что делать после получения такого документа.

Также мы информировали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.

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