Мобілізація вчителів в Україні — які правила діють 2025 року

Вчитель математики пояснює формулу. Фото: freepik.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це деякі категорії військовозобов'язаних громадян можуть оформити відстрочку від призову та бути звільненими від військової служби. Зокрема таким правом володіють українські вчителі. Однак і тут є певні нюанси, які слід враховувати.

Коли вчителі можуть отримати відстрочку, а у яких випадках вони підлягають мобілізації, розбираємось далі у статті.

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Мобілізація вчителів 2025 — які умови для отримання відстрочки

Працівники педагогічної сфери можуть бути звільнені від призову відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Шкільному вчителю для оформлення відстрочки необхідно мати навантаження за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

До наукових та науково-педагогічних працівників вишів та коледжів, наукових установ та організацій вимоги дещо вище. Вони мають відповідати двом умовам:

Наявність наукового ступеня. Ставка не менше 0,75 за основним місцем роботи.

Якщо цих умов не дотримано, відповідно вчитель не може розраховувати на відстрочку за цією підставою. Проте, він може отримати її за іншою підставою, передбаченою ст. 23 вищезгаданого закону (за умови, що така підстава є).

Чоловік оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Відстрочку надають виключно на період навчального року — чи відповідає це дійсності

Як відомо, 16 січня 2025 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №1558, якою були внесені зміни до постанови КМУ №560 від 16.05.2024.

Так, відповідно до внесених змін відстрочка вчителям та студентам надається до завершення навчального року, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Це неабияк сколихнуло суспільство, адже після завершення навчального року вчителі-чоловіки ризикують бути мобілізовані. Однак цю інформацію раніше спростував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, не передбачається мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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