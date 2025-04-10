Мобилизация учителей в Украине — какие правила действуют в 2025 году

Учитель математики объясняет формулу. Фото: freepik.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это некоторые категории военнообязанных граждан могут оформить отсрочку от призыва и быть освобожденными от военной службы. В частности таким правом обладают украинские учителя. Однако и здесь есть определенные нюансы, которые следует учитывать.

Когда учителя могут получить отсрочку, а в каких случаях они подлежат мобилизации, разбираемся далее в статье.

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Работники педагогической сферы могут быть освобождены от призыва в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Школьному учителю для оформления отсрочки необходимо иметь нагрузку по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

К научным и научно-педагогическим работникам вузов и колледжей, научных учреждений и организаций требования несколько выше. Они должны соответствовать двум условиям:

Наличие научной степени. Ставка не менее 0,75 по основному месту работы.

Если эти условия не соблюдены, соответственно учитель не может рассчитывать на отсрочку по этому основанию. Однако он может получить ее по другому основанию, предусмотренному ст. 23 вышеупомянутого закона (при условии, что такое основание есть).

Мужчина оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Отсрочку предоставляют исключительно на период учебного года — соответствует ли это действительности

Как известно, 16 января 2025 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №1558, которым были внесены изменения в постановление КМУ №560 от 16.05.2024.

Так, согласно внесенным изменениям отсрочка учителям и студентам предоставляется предоставляется до завершения учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку. .

Это изрядно всколыхнуло общество, ведь после завершения учебного года учителя-мужчины рискуют быть мобилизованы. Однако Эту информацию ранее ранее опроверг министр образования и науки Украины Оксен Лисовой..

По его словам, не предполагается мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, которые имеют право на отсрочку в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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