Мобилизация учителей в ВСУ — сохраняется ли за ними зарплата и рабочее место

Мобилизация учителей на военную службу. Коллаж Новини.LIVE

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. На военную службу забирают военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки, брони и которые пригодны по состоянию здоровья. Среди мобилизованных много и учителей.

Могут ли в таком случае педагоги сохранить рабочее место и заработную плату, разбираемся далее в материале.

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В новом законе о мобилизации №3633-IX, который вступит в силу 18 мая 2024 года, указано, что получить отсрочку от призыва на военную службу могут:

научные и научно педагогические работники высших учебных заведений и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;

преподаватели училищ;

учителя.

Но при этом должно быть соблюдено одно условие — преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Сохраняется ли за мобилизованным учителем рабочее место и зарплата

Украинским законодательством предусмотрено сохранение за мобилизованным представителем системы образования его рабочего места и должности. Работодатель должен соблюдать эту норму. То есть учитель может вернуться в школу или гимназию после демобилизации.

Однако закон не обязывает работодателя продолжать выплачивать заработную плату мобилизованному сотруднику. Она может быть сохранена, если работодатель изъявит такое желание.

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