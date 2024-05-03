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Мобилизация учителей в ряды ВСУ — возможно ли сохранить рабочее место и зарплату

3 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация учителей в ВСУ — сохраняется ли за ними зарплата и рабочее место
Мобилизация учителей на военную службу. Коллаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. На военную службу забирают военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки, брони и которые пригодны по состоянию здоровья. Среди мобилизованных много и учителей.

Могут ли в таком случае педагоги сохранить рабочее место и заработную плату, разбираемся далее в материале.

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Когда учителя могут мобилизовать в ряды ВСУ

В новом законе о мобилизации №3633-IX, который вступит в силу 18 мая 2024 года, указано, что получить отсрочку от призыва на военную службу могут:

  • научные и научно педагогические работники высших учебных заведений и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;
  • преподаватели училищ;
  • учителя.

Но при этом должно быть соблюдено одно условие — преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Сохраняется ли за мобилизованным учителем рабочее место и зарплата

Украинским законодательством предусмотрено сохранение за мобилизованным представителем системы образования его рабочего места и должности. Работодатель должен соблюдать эту норму. То есть учитель может вернуться в школу или гимназию после демобилизации.

Однако закон не обязывает работодателя продолжать выплачивать заработную плату мобилизованному сотруднику. Она может быть сохранена, если работодатель изъявит такое желание.

 

Ранее мы сообщали, могут ли волонтеры получить отсрочку от мобилизации в 2024 году.

Напомним, мы писали, кому предоставят отсрочку от мобилизации уже в мае 2024 года.

Также мы информировали, куда будут отправлять служить ограниченно пригодных украинцев.

война
учителя
ВСУ
Украина
мобилизация
должность

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