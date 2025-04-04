Мобілізація 2025 — коли гіпертонія звільняє від служби в армії, а коли ні

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: УНІАН

В Україні під час дії воєнного стану деякі категорії військовозобов’язаних чоловіків можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема таке право мають громадяни, які мають певні хвороби. Серед них й захворювання серцево-судинної системи. Рішення про непридатність до військової служби приймає військово-лікарська комісія, спираючись на ступінь захворювання та наявність супутніх порушень.

Коли гіпертонічна хвороба не є підставою для отримання відстрочки від мобілізації, а коли чоловіка з гіпертонією можуть звільнити від служби в армії, розбираємось далі у матеріалі.

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Так, зазначимо, що ВЛК ухвалюють висновок, спираючись на Розклад хвороб, що міститься у наказі Міністерства оборони України № 402.

Коли гіпертонія звільняє від мобілізації

Відповідно до вищезгаданого Розкладу хвороб, військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:

хвороби, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);

гіпертонічна хвороба III ступеня;

злоякісна (що швидко прогресує) форма гіпертонічної хвороби;

симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до III ступеня;

поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;

стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія (зокрема ідіопатична) зі ступенями важкості III-IV ФК.

Гіпертонія III ступеня — коли можна отримати відстрочку

Гіпертонію III ступеня діагностують за артеріального тиску 180/110 мм рт. ст. і більше. Чоловіки з таким діагнозом можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають:

симптоматичну артеріальну гіпертензію з асоційованими станами;

гіпертонію III ступеня, яка не піддається корекції навіть максимально допустимими дозами препаратів;

гіпертонію III ступеня у поєднанні з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією або хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії;

крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва;

постійну форму фібриляції передсердь.

аневризму аорти або стеноз магістральних артерій понад 50%.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: АрміяInform

Коли з гіпертонією мобілізують до лав ЗСУ

Військовозобов'язаний чоловік не отримає відстрочку, якщо гіпертонія III ступеня не має важких незворотних уражень органів.

Також визнаються придатними чоловіки, які мають:

гепертонію II ступеня (тиск 160-179/100-109 мм рт. ст.);

гіпертонію I ступеня (тиск 140-159/90-99 мм рт. ст.).

Такі чоловіки можуть бути призвані для служби в: частинах забезпечення, ТЦК та СП, медичних і логістичних підрозділах, навчальних центрах, військових вишах, військах зв'язку.

Слід зауважити, що чоловіки з гіпертонією I ступеня можуть бути визнані придатними до служби у будь-яких військових частинах.

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