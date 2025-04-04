Мобилизация 2025 — когда гипертония освобождает от службы в армии, а когда нет

Мобилизация с гипертонией — кому точно не дадут отсрочку
В Украине во время действия военного положения некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации. В частности такое право имеют граждане, которые имеют определенные болезни. Среди них и заболевания сердечно-сосудистой системы. Решение о непригодности к военной службе принимает военно-врачебная комиссия, опираясь на степень заболевания и наличие сопутствующих нарушений.
Когда гипертоническая болезнь не является основанием для получения отсрочки от мобилизации, а когда мужчину с гипертонией могут освободить от службы в армии, разбираемся далее в материале.
Так, отметим, что ВВК принимают заключение, опираясь на Расписание болезней, содержащееся в приказе Министерства обороны Украины № 402.
Когда гипертония освобождает от мобилизации
Согласно вышеупомянутому Расписанию болезней, военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, если у него:
- болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);
- гипертоническая болезнь III степени;
- злокачественная (быстро прогрессирующая) форма гипертонической болезни;
- симптоматические артериальные гипертензии с повышением артериального давления до III степени;
- сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;
- состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний;
- легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;
- легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;
- легочная артериальная гипертензия (в частности идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.
Гипертония III степени — когда можно получить отсрочку
Гипертонию III степени диагностируют при артериальном давлении 180/110 мм рт. ст. и более. Мужчины с таким диагнозом могут получить отсрочку от мобилизации, если имеют:
- симптоматическую артериальную гипертензию с ассоциированными состояниями;
- гипертонию III степени, которая не поддается коррекции даже максимально допустимыми дозами препаратов;
- гипертонию III степени в сочетании с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией или хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии;
- кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;
- постоянную форму фибрилляции предсердий.
- аневризму аорты или стеноз магистральных артерий более 50%.
Когда с гипертонией мобилизуют в ряды ВСУ
Военнообязанный мужчина не получит отсрочку, если гипертония III степени не имеет тяжелых необратимых поражений органов.
Также признаются пригодными мужчины, которые имеют:
- гепертонию II степени (давление 160-179/100-109 мм рт. ст.);
- гипертонию I степени (давление 140-159/90-99 мм рт. ст.).
Такие мужчины могут быть призваны для службы в: частях обеспечения, ТЦК и СП, медицинских и логистических подразделениях, учебных центрах, военных вузах, войсках связи.
Следует заметить, что мужчины с гипертонией I степени могут быть признаны пригодными к службе в любых воинских частях.
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