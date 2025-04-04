Мобилизация 2025 — когда гипертония освобождает от службы в армии, а когда нет

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: УНИАН

В Украине во время действия военного положения некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации. В частности такое право имеют граждане, которые имеют определенные болезни. Среди них и заболевания сердечно-сосудистой системы. Решение о непригодности к военной службе принимает военно-врачебная комиссия, опираясь на степень заболевания и наличие сопутствующих нарушений.

Когда гипертоническая болезнь не является основанием для получения отсрочки от мобилизации, а когда мужчину с гипертонией могут освободить от службы в армии, разбираемся далее в материале.

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Так, отметим, что ВВК принимают заключение, опираясь на Расписание болезней, содержащееся в приказе Министерства обороны Украины № 402.

Когда гипертония освобождает от мобилизации

Согласно вышеупомянутому Расписанию болезней, военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, если у него:

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);

гипертоническая болезнь III степени;

злокачественная (быстро прогрессирующая) форма гипертонической болезни;

симптоматические артериальные гипертензии с повышением артериального давления до III степени;

сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;

состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний;

легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная артериальная гипертензия (в частности идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.

Гипертония III степени — когда можно получить отсрочку

Гипертонию III степени диагностируют при артериальном давлении 180/110 мм рт. ст. и более. Мужчины с таким диагнозом могут получить отсрочку от мобилизации, если имеют:

симптоматическую артериальную гипертензию с ассоциированными состояниями;

гипертонию III степени, которая не поддается коррекции даже максимально допустимыми дозами препаратов;

гипертонию III степени в сочетании с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией или хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии;

кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;

постоянную форму фибрилляции предсердий.

аневризму аорты или стеноз магистральных артерий более 50%.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: АрміяInform

Когда с гипертонией мобилизуют в ряды ВСУ

Военнообязанный мужчина не получит отсрочку, если гипертония III степени не имеет тяжелых необратимых поражений органов.

Также признаются пригодными мужчины, которые имеют:

гепертонию II степени (давление 160-179/100-109 мм рт. ст.);

гипертонию I степени (давление 140-159/90-99 мм рт. ст.).

Такие мужчины могут быть призваны для службы в: частях обеспечения, ТЦК и СП, медицинских и логистических подразделениях, учебных центрах, военных вузах, войсках связи.

Следует заметить, что мужчины с гипертонией I степени могут быть признаны пригодными к службе в любых воинских частях.

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