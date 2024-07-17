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Мобілізація жінок-офіцерів запасу до ЗСУ — як відбувається 2024 року

17 липня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чи призиватимуть жінок-офіцерів запасу
Жінки у Збройних силах України. Фото: Міноборони
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Через повномасштабне вторгнення росії загальна мобілізація в Україні триває. У цей період на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас жінки можуть поповнити ряди ЗСУ виключно за власним бажанням. 

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Проте, чи може бути мобілізована на військову службу жінка, яка є офіцером запасу? На це питання відповіли юристи на порталі Юристи.ua.

Мобілізація жінок-офіцерів запасу до ЗСУ 2024 року 

Як пояснили правозахисники, попри те, що за законом України військовозобов'язані жінки мають такі самі обов'язки та підпадають під ті самі вимоги, що і чоловіки, наразі вони можуть бути мобілізовані виключно за добровільної згоди.

Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди. Обмеження щодо виїзду за кордон для військовозобов'язаних жінок також відсутні.

 

Мобілізація жінок-офіцерів запасу до ЗСУ 2024 року
Українські жінки-військові на фронті. Фото: 128 ОГШБр, 2023

Військовий облік жінок 2024 року

Як і раніше жінки-медики зобов'язані стати на облік або оновити свої дані, зручним для них способом. Якщо такі громадянки проігнорують обов'язок, їх оштрафують нарівні з чоловіками. 

Жінки ж, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, із затвердженого Міноборони списку, можуть перебувати на обліку за бажанням.

Раніше ми писали, чи потрібно жінкам, які працюють у медичній сфері, ставати на облік, якщо вони перебувають у декретній відпустці.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.

Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

війна Україна жінки військовий облік мобілізація офіцери запасу

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