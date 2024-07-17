Мобілізація в Україні 2024 — чи призиватимуть жінок-офіцерів запасу

Мобілізація жінок-офіцерів запасу до ЗСУ — як відбувається 2024 року
Через повномасштабне вторгнення росії загальна мобілізація в Україні триває. У цей період на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас жінки можуть поповнити ряди ЗСУ виключно за власним бажанням.
Проте, чи може бути мобілізована на військову службу жінка, яка є офіцером запасу? На це питання відповіли юристи на порталі Юристи.ua.
Мобілізація жінок-офіцерів запасу до ЗСУ 2024 року
Як пояснили правозахисники, попри те, що за законом України військовозобов'язані жінки мають такі самі обов'язки та підпадають під ті самі вимоги, що і чоловіки, наразі вони можуть бути мобілізовані виключно за добровільної згоди.
Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди. Обмеження щодо виїзду за кордон для військовозобов'язаних жінок також відсутні.
Військовий облік жінок 2024 року
Як і раніше жінки-медики зобов'язані стати на облік або оновити свої дані, зручним для них способом. Якщо такі громадянки проігнорують обов'язок, їх оштрафують нарівні з чоловіками.
Жінки ж, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, із затвердженого Міноборони списку, можуть перебувати на обліку за бажанням.
Раніше ми писали, чи потрібно жінкам, які працюють у медичній сфері, ставати на облік, якщо вони перебувають у декретній відпустці.
Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.
Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.
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