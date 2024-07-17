Мобилизация в Украине 2024 — будут ли призывать женщин-офицеров запаса

Мобилизация женщин-офицеров запаса в ВСУ — как происходит в 2024 году
Из-за полномасштабного вторжения россии всеобщая мобилизация в Украине продолжается. В этот период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время, женщины могут пополнить ряды ВСУ исключительно по собственному желанию.
Однако может ли быть мобилизована на военную службу женщина, которая является офицером запаса? На этот вопрос ответили юристы на портале Юристи.ua.
Мобилизация женщин-офицеров запаса в ВСУ в 2024 году
Как объяснили правозащитники, несмотря на то, что по закону Украины военнообязанные женщины имеют такие же обязанности и подпадают под те же требования, что и мужчины, они могут быть мобилизованы исключительно по добровольному согласию.
Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия. Ограничения по выезду за границу для военнообязанных женщин также отсутствуют.
Военный учет женщин в 2024 году
По-прежнему женщины-медики обязаны встать на учет или обновить свои данные, удобным для них способом. Если такие гражданки проигнорируют долг, их оштрафуют наравне с мужчинами.
Женщины, имеющие образование родственное с военно-учетной специальностью, из утвержденного Минобороны списка, могут состоять на учете по желанию.
Ранее мы писали, нужно ли женщинам, работающим в медицинской сфере, становиться на учет, если они находятся в декретном отпуске.
Напомним, мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам
Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.
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