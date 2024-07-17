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Мобилизация женщин-офицеров запаса в ВСУ — как происходит в 2024 году

17 июля 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — будут ли призывать женщин-офицеров запаса
Женщины в Вооруженных Силах Украины. Фото: Минобороны
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения россии всеобщая мобилизация в Украине продолжается. В этот период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время, женщины могут пополнить ряды ВСУ исключительно по собственному желанию.

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Однако может ли быть мобилизована на военную службу женщина, которая является офицером запаса? На этот вопрос ответили юристы на портале Юристи.ua.

Мобилизация женщин-офицеров запаса в ВСУ в 2024 году

Как объяснили правозащитники, несмотря на то, что по закону Украины военнообязанные женщины имеют такие же обязанности и подпадают под те же требования, что и мужчины, они могут быть мобилизованы исключительно по добровольному согласию.

Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия. Ограничения по выезду за границу для военнообязанных женщин также отсутствуют.

 

Мобилизация женщин-офицеров запаса в ВСУ в 2024 году
Украинские военные женщины на фронте. Фото: 128 ОГШБр, 2023

Военный учет женщин в 2024 году

По-прежнему женщины-медики обязаны встать на учет или обновить свои данные, удобным для них способом. Если такие гражданки проигнорируют долг, их оштрафуют наравне с мужчинами.

Женщины, имеющие образование родственное с военно-учетной специальностью, из утвержденного Минобороны списка, могут состоять на учете по желанию.

Ранее мы писали, нужно ли женщинам, работающим в медицинской сфере, становиться на учет, если они находятся в декретном отпуске.

Напомним, мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам

Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.

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