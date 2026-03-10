ВЛК у навчальному центрі - коли це можливо

Військово-лікарська комісія і курс БЗВП можуть проходити паралельно. Фото: dialog.ua, 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни, які були мобілізовані і проходять курс підготовки у навчальному центрі, мають право на військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, де в такому випадку проходять ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Проблеми зі здоров’ям у навчальному центрі

Військово-лікарська комісія — один із обов’язкових елементів військового обліку в Україні. Це також важливий елемент загальної мобілізації в особливий період, під час дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав ЗСУ і зараз перебуває у одному із навчальних центрів. Чоловік розповів, що у нього в даний час загострилися деякі хвороби.

Громадянин поцікавився у фахівців, чи може він пройти військово-лікарську комісію для уточнення стану здоров’я та придатності до військової служби. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи ситуацію, що такий варіант із військово-лікарською комісією є малоімовірним.

Куди посилають на ВЛК мобілізованих

Айвазян нагадав про формат і місце роботи військово-лікарських комісій. "Як правило, ВЛК діють при районних ТЦК або в медичних установах", — зазначив юрист.

Разом з тим, Юрій Айвазян пояснив, що право на проходження військово-лікарської комісії мобілізований має навіть під час перебування у навчальному центрі. Адвокат розповів, де у такому випадку громадянин проходитиме медичний огляд.

"Навчальні центри направляють військовослужбовців для проходження комісії до найближчої за розташуванням низової ВЛК", — підкреслив Айвазян. Після цього командування навчального центру може ухвалити рішення щодо придатності до військової служби чи тимчасової непридатності.

