Україна
Можливість пройти ВЛК у навчальному центрі

Можливість пройти ВЛК у навчальному центрі

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 12:20
ВЛК у навчальному центрі - коли це можливо
Військово-лікарська комісія і курс БЗВП можуть проходити паралельно. Фото: dialog.ua, 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни, які були мобілізовані і проходять курс підготовки у навчальному центрі, мають право на військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, де в такому випадку проходять ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Проблеми зі здоров’ям у навчальному центрі

Військово-лікарська комісія — один із обов’язкових елементів військового обліку в Україні. Це також важливий елемент загальної мобілізації в особливий період, під час дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав ЗСУ і зараз перебуває у одному із навчальних центрів. Чоловік розповів, що у нього в даний час загострилися деякі хвороби.

Громадянин поцікавився у фахівців, чи може він пройти військово-лікарську комісію для уточнення стану здоров’я та придатності до військової служби. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи ситуацію, що такий варіант із військово-лікарською комісією є малоімовірним.

Куди посилають на ВЛК мобілізованих

Айвазян нагадав про формат і місце роботи військово-лікарських комісій. "Як правило, ВЛК діють при районних ТЦК або в медичних установах", — зазначив юрист.

Разом з тим, Юрій Айвазян пояснив, що право на проходження військово-лікарської комісії мобілізований має навіть під час перебування у навчальному центрі. Адвокат розповів, де у такому випадку громадянин проходитиме медичний огляд.

"Навчальні центри направляють військовослужбовців для проходження комісії до найближчої за розташуванням низової ВЛК", — підкреслив Айвазян. Після цього командування навчального центру може ухвалити рішення щодо придатності до військової служби чи тимчасової непридатності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно друкувати електронне направлення на ВЛК.

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав електронне направлення на ВЛК, може роздрукувати його. Але на роздруківці повинен бути відповідний QR-код.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК.

Якщо раніше медичний огляд був прив'язаний до місця обліку, то зараз контрактники матимуть можливість обрати одну з трьох локацій. Це може бути місце обліку, місце проживання чи майбутня військова частина.

ЗСУ мобілізація ВЛК військовослужбовці навчальні центри
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
