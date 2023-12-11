Кого из украинцев могут мобилизовать, но на фронт не заберут — полный список

128 горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Почти два года в Украине идет полномасштабная война, из-за чего украинцы вынуждены жить в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако есть категории граждан, которых даже мобилизовав не имеют права отправить на фронт.

Так, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в настоящее время в стране есть 10 категорий военнообязанных, которые даже во время военного положения могут быть призваны только по собственному желанию или имеют право служить только по месту жительства.

Читайте также:

Кого не вправе отправить на фронт

Могут быть мобилизованы в ряды ВСУ по согласию и по месту жительства следующие 10 категорий граждан:

Лица с инвалидностью I, II, III групп, определенных в Украине. Лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Лица, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет. Попечители, усыновители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие детей с инвалидностью до 18 лет. Лица, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями (в том числе опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели). Лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы. Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе. Лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, в соответствии с законом их содержать. Опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранение нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Раньше мы писали, могут ли отправить на фронт сразу с ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, какую категорию граждан уже сейчас можно отправлять на фронт.

Также мы сообщали, как ограниченно пригодные мужчины могут оказаться среди штурмовиков.