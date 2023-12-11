Кого из украинцев могут мобилизовать, но на фронт не заберут — полный список

Мобилизовать могут, но на фронт не заберут — кого из украинцев касается
Почти два года в Украине идет полномасштабная война, из-за чего украинцы вынуждены жить в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако есть категории граждан, которых даже мобилизовав не имеют права отправить на фронт.
Так, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в настоящее время в стране есть 10 категорий военнообязанных, которые даже во время военного положения могут быть призваны только по собственному желанию или имеют право служить только по месту жительства.
Кого не вправе отправить на фронт
Могут быть мобилизованы в ряды ВСУ по согласию и по месту жительства следующие 10 категорий граждан:
- Лица с инвалидностью I, II, III групп, определенных в Украине.
- Лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.
- Лица, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.
- Попечители, усыновители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие детей с инвалидностью до 18 лет.
- Лица, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями (в том числе опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели).
- Лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.
- Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.
- Лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, в соответствии с законом их содержать.
- Опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранение нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
Раньше мы писали, могут ли отправить на фронт сразу с ТЦК.
Напомним, мы рассказывали, какую категорию граждан уже сейчас можно отправлять на фронт.
Также мы сообщали, как ограниченно пригодные мужчины могут оказаться среди штурмовиков.
Читайте Новини.LIVE!