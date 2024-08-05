Мобілізація в Україні 2024 — яких фахівців потребують ЗСУ у серпні найбільше

Український військовий на фронті. Фото: 41 ОМБр/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас окремі бригади ЗСУ шукають конкретних спеціалістів, як на бойові, так і на невійськові посади.

Читайте також:

Які спеціалісти потрібні ЗСУ у серпні найбільше, пише сайт "24 канал".

Як приєднатися до ЗСУ, самостійно обравши посаду

Громадяни можуть самостійно обрати посаду за своїми певними навичками, професією та досвідом. Для цього можна скористатися рекрутинговими платформами або звернутися до конкретного військового підрозділу.

Міністерство оборони України співпрацює з такими рекрутинговими платформами:

Lobby X;

Robota.ua;

Work.ua;

OLX.

На сайтах доступні понад 3000 актуальних вакансій до всіх напрямів військ Сил Оборони. Людина може відгукнутися за конкретною вакансією й відправити своє резюме.

Яких фахівців потребують ЗСУ у серпні найбільше

У оголошеннях військові частин можна побачити, яких саме спеціалістів їм зараз бракує. Проте кожному підрозділу для виконання бойових завдань потрібні певні спеціалісти:

солдатський особовий склад — вузькі спеціалісти, які виконують специфічні функції;

керівний склад — різні види військ потребують командирів різного рангу, які керуватимуть різною кількістю людей та мають свій рівень відповідальності;

сержантський склад — це експерти, які володіють навичками керування невеликими командами. Вони взаємодіють зі співробітниками й тому повинні мати високі комунікативні та організаційні навички та вміти взаємодіяти з іншими відділами.

Бригади шукають таких спеціалістів на військові посади:

оператор БпЛА;

БпЛА; артилерист;

стрілець;

штурмовик;

водій танка.

Українські військовослужбовці на шикуванні. МОТЦК та СП/Facebook

Які є невійськові посади в армії

Будь-якому підрозділу Збройних Сил потрібні фахівці, і це не завжди військові спеціальності. Це можуть бути:

водії;

механіки;

будівельники;

зварювальники;

кухарі;

юристи;

спеціалісти з документообігу (діловоди);

бухгалтери;

IT-спеціалісти.

Слід зазначити, що фахівці невійськових професій також вважаються військовослужбовцями. Через те, що більшість підрозділів працює в зонах бойових дій.

Раніше ми повідомляли, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, чи можна перенести мобілізацію через сімейні обставини.

Також ми інформували, хто втратить відстрочку у серпні 2024 року.