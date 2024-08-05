Мобилизация в Украине 2024 — в каких специалистах нуждаются ВСУ в августе

Будут мобилизовать в первую очередь — какие специалисты нужны ВСУ в августе
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время, отдельные бригады ВСУ ищут конкретных специалистов, как на боевые, так и на невоенные должности.
Какие специалисты нужны ВСУ в августе больше всего, пишет сайт "24 канал".
Как присоединиться к ВСУ, самостоятельно избрав должность
Граждане могут самостоятельно выбрать должность по своим определенным навыкам, профессии и опыту. Для этого можно воспользоваться рекрутинговыми платформами или обратиться в конкретное военное подразделение.
Министерство обороны Украины сотрудничает с такими рекрутинговыми платформами:
- Lobby X;
- Robota.ua;
- Work.ua;
- OLX.
На сайтах доступно более 3000 актуальных вакансий по всем направлениям войск Сил Обороны. Человек может отозваться по конкретной вакансии и отправить свое резюме.
Какие специалисты нуждаются в ВСУ в августе больше всего
В объявлениях воинских частей можно увидеть, каких именно специалистов им сейчас не хватает. Однако каждому подразделению для выполнения боевых задач требуются определенные специалисты:
- солдатский личный состав — узкие специалисты, выполняющие специфические функции;
- руководящий состав — разные виды войск нуждаются в командирах разного ранга, которые будут управлять разным количеством людей и имеют свой уровень ответственности;
- сержантский состав — это эксперты, обладающие навыками управления небольшими командами. Они взаимодействуют с сотрудниками и должны иметь высокие коммуникативные и организационные навыки и уметь взаимодействовать с другими отделами.
Бригады ищут таких специалистов на военные должности:
- оператор БПЛА;
- артиллерист;
- стрелок;
- штурмовик;
- водитель танка.
Какие невоенные должности в армии
Любому подразделению Вооруженных Сил требуются специалисты, и это не всегда военные специальности. Это могут быть:
- водители;
- механики;
- строители;
- сварщики;
- повара;
- юристы;
- специалисты по документообороту (деловоды);
- бухгалтеры;
- IT-специалисты.
Следует отметить, что специалисты невоенных профессий также числятся военнослужащими. Из-за того, что большинство подразделений работает в зонах боевых действий.
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