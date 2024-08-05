Мобилизация в Украине 2024 — в каких специалистах нуждаются ВСУ в августе

Украинский военный на фронте. Фото: 41 ОМБр/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время, отдельные бригады ВСУ ищут конкретных специалистов, как на боевые, так и на невоенные должности.

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Какие специалисты нужны ВСУ в августе больше всего, пишет сайт "24 канал".

Как присоединиться к ВСУ, самостоятельно избрав должность

Граждане могут самостоятельно выбрать должность по своим определенным навыкам, профессии и опыту. Для этого можно воспользоваться рекрутинговыми платформами или обратиться в конкретное военное подразделение.

Министерство обороны Украины сотрудничает с такими рекрутинговыми платформами:

Lobby X;

Robota.ua;

Work.ua;

OLX.

На сайтах доступно более 3000 актуальных вакансий по всем направлениям войск Сил Обороны. Человек может отозваться по конкретной вакансии и отправить свое резюме.

Какие специалисты нуждаются в ВСУ в августе больше всего

В объявлениях воинских частей можно увидеть, каких именно специалистов им сейчас не хватает. Однако каждому подразделению для выполнения боевых задач требуются определенные специалисты:

солдатский личный состав — узкие специалисты, выполняющие специфические функции;

руководящий состав — разные виды войск нуждаются в командирах разного ранга, которые будут управлять разным количеством людей и имеют свой уровень ответственности;

сержантский состав — это эксперты, обладающие навыками управления небольшими командами. Они взаимодействуют с сотрудниками и должны иметь высокие коммуникативные и организационные навыки и уметь взаимодействовать с другими отделами.

Бригады ищут таких специалистов на военные должности:

оператор БПЛА;

БПЛА; артиллерист;

стрелок;

штурмовик;

водитель танка.

Украинские военнослужащие на построении. МОТЦК и СП/Facebook

Какие невоенные должности в армии

Любому подразделению Вооруженных Сил требуются специалисты, и это не всегда военные специальности. Это могут быть:

водители;

механики;

строители;

сварщики;

повара;

юристы;

специалисты по документообороту (деловоды);

бухгалтеры;

IT-специалисты.

Следует отметить, что специалисты невоенных профессий также числятся военнослужащими. Из-за того, что большинство подразделений работает в зонах боевых действий.

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