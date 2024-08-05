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Будут мобилизовать в первую очередь — какие специалисты нужны ВСУ в августе

5 августа 2024 18:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — в каких специалистах нуждаются ВСУ в августе
Украинский военный на фронте. Фото: 41 ОМБр/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время, отдельные бригады ВСУ ищут конкретных специалистов, как на боевые, так и на невоенные должности.

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Какие специалисты нужны ВСУ в августе больше всего, пишет сайт "24 канал".

Как присоединиться к ВСУ, самостоятельно избрав должность

Граждане могут самостоятельно выбрать должность по своим определенным навыкам, профессии и опыту. Для этого можно воспользоваться рекрутинговыми платформами или обратиться в конкретное военное подразделение.

Министерство обороны Украины сотрудничает с такими рекрутинговыми платформами:

  • Lobby X;
  • Robota.ua;
  • Work.ua;
  • OLX.

На сайтах доступно более 3000 актуальных вакансий по  всем направлениям войск Сил Обороны. Человек может отозваться по конкретной вакансии и отправить свое резюме.

Какие специалисты нуждаются в ВСУ в августе больше всего

В объявлениях воинских частей можно увидеть, каких именно специалистов им сейчас не хватает. Однако каждому подразделению для выполнения боевых задач требуются определенные специалисты:

  • солдатский личный состав — узкие специалисты, выполняющие специфические функции;
  • руководящий состав — разные виды войск нуждаются в командирах разного ранга, которые будут управлять разным количеством людей и имеют свой уровень ответственности;
  • сержантский состав — это эксперты, обладающие навыками управления небольшими командами. Они взаимодействуют с сотрудниками и должны иметь высокие коммуникативные и организационные навыки и уметь взаимодействовать с другими отделами.

Бригады ищут таких специалистов на военные должности:

  • оператор БПЛА;
  • артиллерист;
  • стрелок;
  • штурмовик;
  • водитель танка.

 

Какие специалисты нуждаются в ВСУ в августе больше всего
Украинские военнослужащие на построении. МОТЦК и СП/Facebook

Какие невоенные должности в армии

Любому подразделению Вооруженных Сил требуются специалисты, и это не всегда военные специальности. Это могут быть:

  • водители;
  • механики;
  • строители;
  • сварщики;
  • повара;
  • юристы;
  • специалисты по документообороту (деловоды);
  • бухгалтеры;
  • IT-специалисты.

Следует отметить, что специалисты невоенных профессий также числятся военнослужащими. Из-за того, что большинство подразделений работает в зонах боевых действий.

Ранее мы сообщали, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.

Напомним, мы писали, можно ли перенести мобилизацию по семейным обстоятельствам.

Также мы информировали, кто потеряет отсрочку в августе 2024 года.

ВСУ армия мобилизация вакансии специальность август

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