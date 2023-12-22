На Банковой предлагают ограничения для мужчин, которые скрываются за границей от мобилизации

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: РБК-Украина

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что странам следует поставить под вопрос помощь украинцам, скрывающимся от призыва за границей. Для этого украинское правительство будет консультироваться с другими коллегами.

Об этом Михаил Подоляк сообщил в эфире телемарафона.

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Подоляк подчеркнул, что странам следует поставить под вопрос помощь украинцам, скрывающимся от призыва за границей. Он полностью поддерживает идею по мобилизации уехавших за границу мужчин.

"Удивительно выглядит, что кто-то здесь должен нести ответственность, за то, что происходит в стране, а кто-то там просто подождет, пока все выполнят. Потом приедут и будут дальше, как ничего и не было, отстраивать Украину", — сказал он.

Также советник руководителя Офиса Президента добавил, что наши власти будут консультироваться с правительствами других стран по поводу призыва украинцев из-за границы.

Напомним, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся в Германии или других странах, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

Незадолго в Германии отреагировали на слова украинского министра обороны. Там заявили, что страна не будет депортировать в Украину мужчин призывного возраста и не будет принуждать их к мобилизации.

Также мы писали, что украинское командование планирует мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Однако окончательное решение еще не принято, ведь это требует дополнительных финансов, в том числе 500 млрд грн, а у нашего государства сейчас нет таких средств.