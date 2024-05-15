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Мужчин с инвалидностью ждут жесткие проверки — кому и к чему готовиться

15 мая 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Проверки мужчин с инвалидностью в Украине — Минздрав предупредил, кому готовиться
Мужчина проходит медосмотр у врача. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уже через несколько дней в Украине вступит в силу закон о мобилизации. Часть принятых изменений будет касаться непосредственно медицинской системы: работы ВВК, прохождения медицинских осмотров. Кроме того, состоятся проверки решений медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в отношении мужчин, которым предоставили статус инвалидности 2-й и 3-й групп после начала полномасштабной войны.

Как будут проверять и к чему готовиться, объяснила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Как отметили в Минздраве, будут проверять не все решения медико-социальных экспертиз. Проверкам не будут подлежать мужчины, которые:

  • сменили группу инвалидности на 2-ю или 3-ю;
  • получили группу инвалидности вследствие заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Украины;
  • потеряли конечности, кисти, стопы, один из четных органов;
  • имеют онкологические заболевания;
  • интеллектуальные нарушения или психические расстройства;
  • церебральный паралич или другие паралитические синдромы из-за инвалидности с детства.

Проверки решений МСЭК будут производить в отношении мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, которым предоставили статус инвалидности 2-й и 3-й групп после начала полномасштабной войны.

"Самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, имеющим установленный статус после 24.02.2024, по состоянию на данный момент не нужно", — отметили в Минздраве.

Отметим, речь идет о новом законе 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступит в силу 18 мая 2024 года.

 

Ранее мы писали, должны ли мужчины с инвалидностью проходить ВВК.

Напомним, мы сообщали, в ТЦК объяснили, для чего вручают повестки мужчинам с инвалидностью.

Также мы рассказывали, какой документ необходимо иметь, чтобы не потерять отсрочку по уходу за родителями с инвалидностью.

война
мобилизация
лицо с инвалидностью
МОЗ
медогляд

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