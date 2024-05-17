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На подачу данных два месяца — идти в ТЦК, ЦНАП или зарегистрироваться онлайн

17 мая 2024 06:57
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Как обновить данные в ТЦК, ЦНАП или онлайн – объяснение юриста
Очередь в ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Мужчины имеют 60 дней на обновление данных в ТЦК. Отсчет начнется с 18 мая, когда вступает в действие новый мобилизационный закон. Документ определяет, что обновить данные можно в ТЦК, ЦНАП или онлайн. 

Какой вариант действительно будет доступен, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Обновление данных

"По состоянию на сегодняшний день так, через два месяца должны мужчины прийти и обновить свои данные. Но у меня большое сомнение относительно возможности нормальной реализации этого предписания законодательства. Мы видим, что сейчас уже происходит возле ТЦК — очереди с 6 утра, падают сотрудники, потому что не в силе обработать такое количество людей. Потому что один человек, когда приходит, нужно взять документы, установить личность, найти военное дело", — отметила юрист.

юрист Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, она не понимает, почему это до сих пор невозможно сделать путем специально созданного приложения или через почтовую связь.

"В перечне есть и ЦНАП и онлайн регистрация. Но это хорошая идея и модель, которую разработчики закона предлагают. Но электронный кабинет военнообязанного лица не функционирует, его нет. Поэтому мы возвращаемся в ТЦК и ЦНАП", — добавила юрист.

Напомним, Верховная Рада Украины в апреле приняла законопроект о мобилизации, после чего документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу 18 мая и вносит изменения в правила отсрочки от мобилизации.

Уже с 18 мая на Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Кроме того, на фоне заявлений о штрафах для уклоняющихся в случае отказа от мобилизации и обновления учетных данных, стал известен список имущества, которое нельзя изымать в украинских граждан.

закон
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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