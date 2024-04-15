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Военнообязанных украинцев ждут новые обязанности — что изменится

15 апреля 2024 23:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация по новому закону — военнообязанные будут иметь новые обязанности
Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: КОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации. Данный документ вносит немало изменений в процесс призыва на военную службу по военному учету. В частности, военнообязанных украинцев ждут новые обязанности.

Какие новые обязанности появятся у военнообязанных лиц, сообщает ТСН.ua.

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Так, согласно тексту законопроекта №10449, у военнообязанных граждан Украины будут следующие обязанности:

  • уточнить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП или ЦНАП или в электронном кабинете военнообязанного;
  • пройти военно-врачебную комиссию;
  • обязательно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения.

Следует отметить, что согласно данному законопроекту все военнообязанные, которые до сих пор не уточнили свои данные в ТЦК, должны сделать это в течение 60 дней после очередного указа президента о продолжении мобилизации.  

Раньше мы писали, что обязаны делать работники ТЦК перед вручением повестки.

Напомним, мы сообщали, как обновить данные без визита в ТЦК.

Также мы информировали, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр.

война
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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