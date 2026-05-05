Нардеп анонсировал проверку всех бронирований в Украине

Военнообязанный с работниками ТЦК, работник критически важного предприятия.

В Украине планируют пересмотреть бронирование всех военнообязанных мужчин. Также есть вопросы к отсрочкам. В частности, речь идет о случаях, когда студентами становятся мужчины в возрасте 40–50 лет.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил нардеп Юрий Здебский, передает Новини.LIVE.

Зачем пересматривать бронирование

По мнению Здебского, определенный процент мужчин действительно выполняет полезную работу на критических предприятиях, но есть и неоправданные бронирования.

"Надо думать и менять подходы, создавать четкие правила, отслеживать бронирования и отсрочки, а для этого надо создать соответствующий контрольный орган", — подчеркнул нардеп.

Также он добавил, что забронированными должны остаться работники критической инфраструктуры, сельскохозяйственного сектора и аграрии, ведь они важны для функционирования страны в условиях войны.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что военнообязанный может получить отсрочку, если ухаживает за близким родственником. В частности, такое право есть у тех, кто ухаживает за родителями, которые имеют I группу инвалидности. Наличие других родственников, которые имеют бронирование, на оформление отсрочки не повлияет.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что военнообязанные, которые работают на критически важных предприятиях, имеют право на бронирование. Правда, военнообязанный, который попадает в учебный центр и проходит базовую военную подготовку, уже считается военнослужащим. Предоставить такому гражданину бронирование невозможно.