Мобилизация 2025 — какие эндокринные болезни освобождают от военной службы

Не только диабет — с какими эндокринными болезнями не мобилизуют
В Украине каждый военнообязанный гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. Одним из этапов медицинского обследования является оценка состояния эндокринной системы, ведь некоторые ее нарушения могут стать основанием для полного освобождения от мобилизации.
С какими именно эндокринными заболеваниями мужчин признают непригодными к военной службе, рассказываем далее в материале.
Как известно, для определения пригодности военно-врачебная комиссия руководствуется Расписанием болезней, которое содержится в приказе Минобороны №402.
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и их последствия содержатся в ст. 13 Расписания болезней.
Болезни эндокринной системы, с которыми не мобилизуют:
- болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
- сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
- патологии других эндокринных желез;
- истощение вследствие недостаточного питания;
- ожирение;
- функциональная гипербилирубинемия;
- липоматоз.
Важно заметить, что патологии органов эндокринной системы, обменные расстройства и нарушения обмена веществ могут быть основанием для признания непригодности исключительно в случаях со значительным нарушением функций.
В случае если нарушения функций умеренные, лицо могут признать пригодным для прохождения службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
Если человек недавно перенес острое заболевание эндокринной системы или операцию из-за такой болезни, то его признают временно непригодным к службе.
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