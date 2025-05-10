Мобилизация 2025 — какие эндокринные болезни освобождают от военной службы

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua

В Украине каждый военнообязанный гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. Одним из этапов медицинского обследования является оценка состояния эндокринной системы, ведь некоторые ее нарушения могут стать основанием для полного освобождения от мобилизации.

С какими именно эндокринными заболеваниями мужчин признают непригодными к военной службе, рассказываем далее в материале.

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Как известно, для определения пригодности военно-врачебная комиссия руководствуется Расписанием болезней, которое содержится в приказе Минобороны №402.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и их последствия содержатся в ст. 13 Расписания болезней.

Военнообязанный украинец проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Болезни эндокринной системы, с которыми не мобилизуют:

болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз.

Важно заметить, что патологии органов эндокринной системы, обменные расстройства и нарушения обмена веществ могут быть основанием для признания непригодности исключительно в случаях со значительным нарушением функций.

В случае если нарушения функций умеренные, лицо могут признать пригодным для прохождения службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Если человек недавно перенес острое заболевание эндокринной системы или операцию из-за такой болезни, то его признают временно непригодным к службе.

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