Что будет, если не обновить данные в ТЦК — украинцам рассказали о последствиях

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: АрмияInform

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, с 18 мая 2024 года военнообязанные мужчины будут иметь 60 дней, чтобы обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. Для проигнорировавших такое требование предусмотрели наказание.

Что ожидает украинцев, которые не обновят данные, читайте далее в нашем материале.

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Согласно установленным в законе №3633-IX нормам, если в течение 60 дней (до 18 июля) военнообязанное лицо не восстановило свои данные, ТЦК имеет право обратиться в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска. Правоохранители постараются найти такого гражданина.

Как отмечают некоторые юристы, вероятнее всего, полиция приедет по месту жительства и уже оттуда может забрать его в ТЦК. Если же нарушителя не найдут, информацию вернут в ТЦК.

Тогда следующим шагом будет отправка уклониста так называемого "требования" от ТЦК. Этот документ предусматривает, если в течение 10 дней военнообязанный не явится в территориальном центре комплектования, то у ТЦК будут законные основания обратиться в суд с иском на ограничение прав. Так гражданин может быть лишен права управлять транспортным средством.

При этом на нарушителя будет автоматически налагаться штраф. Его размер будет составлять от 17 до 25,5 тыс. грн. Его неуплата может привести к аресту имущества и ограничению личных счетов в банке, простыми словами могут заблокировать карточку.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Как будут наказывать украинцев, так и не вставших на военный учет

Гораздо хуже ситуация для тех, кто за третий год полномасштабной войны так и не встал на военный учет. Полиция имеет право доставить такое лицо в ТЦК в принудительном порядке.

Причем это может произойти где угодно: прямо на улице, при проверке документов на блокпосту, при визите на место работы и т.д.

Важно заметить, если ТЦК обращается в полицию с целью доставки разыскиваемого лица в ТЦК, то происходит административное задержание. То есть к человеку могут быть применены меры принуждения, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях.

Подчеркиваем, что защита Родины — обязанность каждого гражданина нашей страны. В случае сознательного уклонения от призыва следует готовиться к соответствующим правовым последствиям.

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