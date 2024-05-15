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Не тільки штрафи — коли на ухилянтів в Україні чекатиме в'язниця

15 травня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Ухилення від мобілізації в Україні — коли порушників можуть посадити до в'язниці
Співробітники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні змінюються правила мобілізації. Зокрема зростають суми штрафів за ухилення від мобілізації. А у деяких випадках військовозобов'язаним чоловікам загрожує кримінальна відповідальність. 

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко в інтерв'ю "Телеграфу". 

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Олександр Федієнко. Фото: sluga-narodu.com

Так, за словами нардепа, потоку штрафів за ухилення від мобілізації очікувати не варто. А от кримінальна відповідальність у певних випадках можлива. 

"Я не думаю, що це буде системно. По-перше, розмір штрафу збільшується. Мова йде про штрафи у розмірі близько 25 тисяч, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, які будуть передбачені. Тож, точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з Адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності", — заявив Федієнко.

 При цьому, він наголосив, що штрафи можна буде оскаржити в суді, але судовий процес буде нелегким. 

"Не думаю, що ми отримаємо багато судових справ. Змагатися з державою таким чином — це як стріляти собі у голову чи повторити долю тих, хто втопився в Тисі. Тому я не думаю, що буде багато позовів. А людина, яка ухиляється — все одно буде ухилятись", — вважає народний депутат.

Додамо, що військовозобов'язані чоловіки ризикують потрапити за ґрати, якщо оновили дані у ТЦК та СП, пройшли військово-медичну комісію та були визнані придатними до служби, але відмовилась мобілізуватися. Або — якщо особа систематично ухиляється від мобілізації.

Це ст. 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період", згідно з якою особа карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Раніше ми писали, чи потрібно з'являтися до ТЦК, якщо повістка залишена у дверях

Нагадаємо, ми інформували, що змінилося у проведенні ВЛК 2024 року.

Також ми повідомляли, чи потрібно йти до ТЦК для уточнення даних українцям, які були визнані ВЛК непридатними зі зняттям з військового обліку. 

в'язниця
штрафи
військовий облік
мобілізація
покарання
ТЦК та СП

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