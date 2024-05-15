Уклонение от мобилизации в Украине — когда нарушителей могут посадить в тюрьму

Сотрудники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине изменяются правила мобилизации. В частности, растут суммы штрафов за уклонение от мобилизации. А в некоторых случаях военнообязанным мужчинам грозит уголовная ответственность.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в интервью "Телеграфу".

Читайте также:

Александр Федиенко. Фото: sluga-narodu.com

Так, по словам нардепа, потока штрафов за уклонение от мобилизации ожидать не стоит. А вот уголовная ответственность в некоторых случаях возможна.

"Я не думаю, что это будет системно. Во-первых, размер штрафа увеличивается. Речь идет о штрафах в размере около 25 тысяч, около 50 тысяч гривен. Не каждый сможет платить такие штрафы, которые будут предусмотрены. Так что точно не будет потока штрафов. Во-вторых, согласно Административному кодексу, после определенного штрафа человек может быть привлечен к уголовной ответственности", — заявил Федиенко.

При этом он подчеркнул, что штрафы можно будет обжаловать в суде, но судебный процесс будет нелегким.

"Не думаю, что мы получим много судебных дел. Соревноваться с государством таким образом — это как стрелять себе в голову или повторить судьбу утопившихся в Тисе. Поэтому я не думаю, что будет много исков. А уклоняющийся человек — все равно будет уклоняться", — считает народный депутат.

Добавим, что военнообязанные мужчины рискуют попасть за решетку, если обновили данные в ТЦК и СП, прошли военно-медицинскую комиссию и были признаны годными к службе, но отказалась мобилизоваться. Или — если человек систематически уклоняется от мобилизации.

Это ст. 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", согласно которому лицо карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее мы писали, нужно ли появляться в ТЦК, если повестка оставлена в дверях.

Напомним, мы информировали, что изменилось в проведении ВВК в 2024 году.

Также мы сообщали, нужно ли идти в ТЦК для уточнения данных украинцам, признанным ВВК непригодными со снятием с военного учета.