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Не получается оформить отсрочку в Резерв+ — как решить проблему

12 ноября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Отсрочка от мобилизации в Резерв+ — что делать, если не выходит оформить
Оформление отсрочки от мобилизации в Резерв+. Фото: depositphotos.com
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Как известно, недавно в Украине оформление отсрочки от мобилизации стало доступно в приложении Резерв+ . Этой услугой уже воспользовались тысячи военнообязанных украинцев. Однако нередки случаи, когда при генерировании так называемой электронной отсрочки возникает ошибка.

Что делать в таком случае и как военнообязанным гражданам можно решить проблему, рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко. Пишет РБК-Украина.

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Так, по ее словам, если у военнообязанного лица уже есть отсрочка, то оформление в приложении будет невозможным. Это позволяет избежать дублирования информации в реестрах. Таким образом, когда лицо с имеющейся отсрочкой пытается оформить ее повторно в Резерв+, возникает ошибка.

Черногоренко объяснила, что оформление отсрочки в Резерв+ для таких граждан будет доступно, когда истечет срок действия предыдущей отсрочки (срок действия отсрочки — три месяца).

"У большинства пользователей она заканчивается 9 ноября, то есть фактически уже начиная с 10 ноября можно будет отправиться на следующую", — сказала представительница Минобороны.

 

Отсрочка от мобилизации в Резерв+ — что делать, если не выходит оформить
Ошибка приложения Резерв+. Фото: google.com

Чиновница также отметила, что для оформления отсрочки нужно обновить приложение Резерв+ до версии 1.4.3. Если вся необходимая информация о личности содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка.

"Если человек, например, не находит себя в реестре, есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или каким-то образом неверно внесли данные, вы можете обратиться в техническую поддержку "Резерв+", — дала совет Екатерина Черногоренко, добавив, что специалисты проработают обращение и исправят ошибку, чтобы данные подтянулись в реестры.

Ранее мы сообщали, что делать мужчинам, если на бумаге их исключили из военного учета, а в реестре — нет.

Напомним, мы писали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".

Также мы информировали, как военнообязанному отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту.

Украина военнообязанные отсрочка Минобороны мобилизация резерв

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