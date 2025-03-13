Мобілізація 2025 — що робити чоловікам, які не з'явилися в ТЦК з поважних причин

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки, які отримали повістки, зобов'язані прибути до ТЦК та СП у зазначені в документі дату й час. Проте, трапляються випадки, коли є поважні причини, через які громадянин не може прийти до територіального центра.

Що робити далі людині, яка з поважних причин не явилася до ТЦК та який механізм до них застосовують, розповів юрист Ярослав Звоненко в коментарі "РБК-Україна".

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Як зазначив правозахисник, поважні причини неприбуття по повістці визначені у п. 23 Постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року. Тож, відповідно до закону, такими причинами є:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина, яка є перешкодою до прибуття в ТЦК;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

При цьому причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Що робити чоловікам, які не з'явилися в ТЦК з поважних причин

Юрист зазначив, що у разі якщо військовозобов'язаний не має змоги прибути до ТЦК, він має у найкоротший термін попередити ТЦК, назвавши причини (не пізніше трьох діб).

Після завершення поважної причини неприбуття необхідно прибути до територіального центру комплектування протягом 7 календарних днів.

Що буде якщо чоловік так і не прибуде до ТЦК

Якщо у визначений термін громадянин не прибув, за ним буде зафіксовано порушення правил військового обліку, що тягне за собою адміністративну відповідальність передбачену статтями 210 та 210-1 у вигляді штрафу.

"Для фіксації порушення та притягнення до відповідальності направлення повторної повістки не є обов'язковим, хоча на практиці деякі ТЦК та СП фіксують порушення тільки після другої або третьої повістки, але законодавство дозволяє зробити це і після першої", – пояснив Ярослав Звоненко.

Раніше ми писали, хто повинен прибути до ТЦК без повістки у березні 2025 року.

Нагадаємо, ми інформували, за яких підстав військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук ТЦК.

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