Мобилизация 2025 — что делать мужчинам, которые не явились в ТЦК по уважительным причинам

Неявка в ТЦК по уважительным причинам — что нужно делать дальше
В Украине все военнообязанные мужчины, которые получили повестки, обязаны прибыть в ТЦК и СП в указанные в документе дату и время. Однако, бывают случаи, когда есть уважительные причины, по которым гражданин не может прийти в территориальный центр.
Что делать дальше человеку, который по уважительным причинам не явился в ТЦК и какой механизм к ним применяют, рассказал юрист Ярослав Звоненко в комментарии "РБК-Украина".
Какие есть законные причины неявки в ТЦК по повестке
Как отметил правозащитник, уважительные причины неявки по повестке определены в п. 23 Постановления Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года. Поэтому, согласно закону, такими причинами являются:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь гражданина, которая является препятствием к прибытию в ТЦК;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).
При этом причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).
Что делать мужчинам, которые не явились в ТЦК по уважительным причинам
Юрист отметил, что в случае если военнообязанный не имеет возможности прибыть в ТЦК, он должен в кратчайшие сроки предупредить ТЦК, назвав причины (не позднее трех суток).
После завершения уважительной причины неприбытия необходимо прибыть в территориальный центр комплектования в течение 7 календарных дней.
Что будет если человек так и не прибудет в ТЦК
Если в установленный срок гражданин не прибыл, за ним будет зафиксировано нарушение правил воинского учета, что влечет за собой административную ответственность предусмотренную статьями 210 и 210-1 в виде штрафа.
"Для фиксации нарушения и привлечения к ответственности направление повторной повестки не является обязательным, хотя на практике некоторые ТЦК и СП фиксируют нарушения только после второй или третьей повестки, но законодательство позволяет сделать это и после первой", — пояснил Ярослав Звоненко.
Ранее мы писали, кто должен прибыть в ТЦК без повестки в марте 2025 года.
Напомним, мы информировали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.
Также мы сообщали, кто имеет право снять с розыска военнообязанного мужчину.
Читайте Новини.LIVE!