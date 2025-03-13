Мобилизация 2025 — что делать мужчинам, которые не явились в ТЦК по уважительным причинам

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине все военнообязанные мужчины, которые получили повестки, обязаны прибыть в ТЦК и СП в указанные в документе дату и время. Однако, бывают случаи, когда есть уважительные причины, по которым гражданин не может прийти в территориальный центр.

Что делать дальше человеку, который по уважительным причинам не явился в ТЦК и какой механизм к ним применяют, рассказал юрист Ярослав Звоненко в комментарии "РБК-Украина".

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Какие есть законные причины неявки в ТЦК по повестке

Как отметил правозащитник, уважительные причины неявки по повестке определены в п. 23 Постановления Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года. Поэтому, согласно закону, такими причинами являются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина, которая является препятствием к прибытию в ТЦК;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

При этом причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Что делать мужчинам, которые не явились в ТЦК по уважительным причинам

Юрист отметил, что в случае если военнообязанный не имеет возможности прибыть в ТЦК, он должен в кратчайшие сроки предупредить ТЦК, назвав причины (не позднее трех суток).

После завершения уважительной причины неприбытия необходимо прибыть в территориальный центр комплектования в течение 7 календарных дней.

Что будет если человек так и не прибудет в ТЦК

Если в установленный срок гражданин не прибыл, за ним будет зафиксировано нарушение правил воинского учета, что влечет за собой административную ответственность предусмотренную статьями 210 и 210-1 в виде штрафа.

"Для фиксации нарушения и привлечения к ответственности направление повторной повестки не является обязательным, хотя на практике некоторые ТЦК и СП фиксируют нарушения только после второй или третьей повестки, но законодательство позволяет сделать это и после первой", — пояснил Ярослав Звоненко.

Ранее мы писали, кто должен прибыть в ТЦК без повестки в марте 2025 года.

Напомним, мы информировали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.

Также мы сообщали, кто имеет право снять с розыска военнообязанного мужчину.