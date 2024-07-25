Мобілізація в Україні 2024 — яка нова категорія чоловіків отримає бронь і чому

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних громадян, які можуть бути звільнені від військової служби. Зокрема, підприємства, установи та організації можуть забронювати таких працівників. Наразі ще одна категорія чоловіків отримає бронь.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України на офіційному каналі в Telegram.

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Так, мова йде про військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад, які, зокрема, займаються ремонтом енергетичних об'єктів після обстрілів російських окупантів.

Ремонтні бригади відновлюють пошкоджене обстрілами обладнання. Фото: ДТЕК

Таке рішення було прийнято, щоб мати змогу оперативно та ефективно відновлювати енергетичну інфраструктуру, а також забезпечити населення України якісним мобільним зв'язком та інтернетом, навіть попри дії ворога.

"Українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога. Викликати швидку, написати рідним чи отримати сповіщення про повітряну тривогу — необхідність для людей, на яку не має впливати знеструмлення", — заявили у дописі.

Додамо, що у Мінцифрі анонсували роботу над новим сервісом у "Дії", за допомогою якого українці зможуть повідомляти про проблеми зі зв'язком у застосунку навіть без доступу до інтернету.

"Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в "Дію", — пояснили у міністерстві.

Раніше ми повідомляли, чи матимуть ФОП можливість бронювати себе та своїх працівників.

Нагадаємо, ми писали, кого з працівників держорганів можна буде забронювати від мобілізації 2024 року.

Також ми інформували, які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання.