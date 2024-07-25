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Новая категория мужчин в Украине получит бронь — кого не будут мобилизовать и почему

25 июля 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — какая новая категория мужчин получит бронь и почему
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных граждан, которые могут быть освобождены от военной службы. В частности, предприятия, учреждения и организации могут забронировать таких работников. В настоящее время еще одна категория мужчин получит бронь.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины на официальном канале в Telegram.

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Так, речь идет о военнообязанных сотрудниках ремонтных бригад, которые в частности занимаются ремонтом энергетических объектов после обстрелов российских оккупантов.

 

Новая категория мужчин в Украине получит бронь — кого не будут мобилизовать и почему
Ремонтные бригады восстанавливают поврежденное обстрелами оборудование. Фото: ДТЭК

Такое решение было принято, чтобы оперативно и эффективно восстанавливать энергетическую инфраструктуру, а также обеспечить население Украины качественной мобильной связью и интернетом, даже несмотря на действия врага.

"Украинцы должны иметь доступ к базовым жизненным потребностям, несмотря на действия врага. Вызвать скорую, написать родным или получить уведомление о воздушной тревоге — необходимость для людей, на которую не должно влиять обесточивание", — заявили в сообщении.

Добавим, что в Минцифры анонсировали работу над новым сервисом в Дія, с помощью которого украинцы смогут сообщать о проблемах связи в приложении даже без доступа к интернету.

"Когда связь возобновится, информация автоматически подтянется в Дія", — пояснили в министерстве.

Ранее мы сообщали, будут ли ФЛП иметь возможность бронировать себя и своих работников.

Напомним, мы писали, кого из работников госорганов можно будет забронировать от мобилизации в 2024 году.

Также мы информировали, какие сведения о военнообязанном необходимы для бронирования.

Украина Минцифры мобилизация бронирование отсрочка военнообязанные

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