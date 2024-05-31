Мобилизация в Украине 2024 — как будут наказывать тех, кто ни разу не проходил ВВК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Ни для кого не секрет, что по новому закону о мобилизации все военнообязанные мужчины должны обновить свои военно-учетные данные. После этого ТЦК и СП могут обязать лицо пройти военно-врачебную комиссию. Кому-то придется повторно проходить ВВК. Однако есть граждане, которые не проходили медкомиссию ни после начала полномасштабной войны, ни раньше.

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Так, военнообязанные мужчины, пришедшие обновлять свои данные в ТЦК, сталкиваются с ситуацией, когда сотрудники ТЦК угрожают штрафами более 25 тыс. грн. Мол, если человек не проходил ВВК последние 5 лет, он является нарушителем военно-учетного порядка.

Следует отметить, что обновить свои данные военнообязанных и резервистов обязывает новый закон №3633-IX.

А согласно новому постановлению Кабинета Министров Украины №560, во время военного положения вывод ВВК будет действителен один год, а в мирное время — 5 лет. Поэтому мужчин могут ежегодно вызывать на повторное прохождение ВВК, ведь заключение комиссии будет действовать только 12 месяцев.

Однако, по словам правозащитника, нет ни одного официального документа, который бы устанавливал наказание для тех, кто раньше не проходил военно-врачебную комиссию. То есть если человек ни разу не проходил ВВК после начала полномасштабной войны, это не будет считаться нарушением.

Адвокат отмечает, что ответственность начинается с момента вступления закона в силу — поэтому угрожать штрафами тем, кто раньше не проходил медкомиссию, не могут.

"Если человек пришел добровольно в ТЦК обновить данные, и до этого не проходил ВВК, его не могут привлечь к ответственности, потому что у законодательства нет обратного действия во времени. Ответственность начинается с момента вступления в силу закона или подзаконного акта. Поэтому если говорить о ситуации, когда в военкомате угрожают штрафами тем, кто не прошел пять лет назад ВВК, проблемы скорее возникнут у ТЦК, потому что люди обратятся в суды", — объясняет Максимов.

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