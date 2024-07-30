Прохождение ВВК в августе 2024 — что нужно знать, актуальные правила

Военнообязанный украинец проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период военнообязанных мужчин призывают в ряды ВСУ. Однако перед этим каждый должен пройти военно-врачебную комиссию и получить заключение о состоянии своего здоровья и возможности проходить военную службу. Именно от вывода ВВК зависит, в каких войсках может служить лицо, и какие задачи может выполнять.

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Так, прежде всего следует отметить, что порядок прохождения ВВК и установление четких критериев для определения степени пригодности к военной службе определяет Приказ Министерства обороны Украины №402.

Кабинет министров Украины вносил последние изменения в положение своим приказом №262 в апреле 2024 года, в нем утверждено положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Актуальные правила прохождения ВВК предусматривают:

прохождение медкомиссии не только в учреждениях ТЦК и СП, но и в поликлиниках, больницах, госпиталях и других военных учреждениях;

направление на ВВК выдают представители ТЦК, на учете которого стоит военнообязанный;

направление выдается после получения повестки на уточнение данных и визита в ТЦК;

граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до 4 февраля 2025 года должны пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

В документе указано, что организовать процесс прохождения ВВК обязаны:

руководители ТЦК;

головы ОВА;

работники заведений здравоохранения.

Максимальное время для прохождения военно-врачебной комиссии составляет 14 дней. С возможностью продления до одного месяца по решению комиссии ВВК при необходимости более тщательного исследования лица. В условиях военного положения вывод военной медкомиссии действителен один год.

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