Відстрочку від призову хочуть надати ще одній категорії українців — законопроєкт

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: report.if.ua

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас законом визначені категорії громадян, які мають право на відстрочку. А не так давно у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким звільнити від мобілізації хочуть ще одну категорію.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram. Зазначається, що йдеться про проєкт закону № 11391, який у разі ухвалення вноситиме зміни у Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, відомо, що зміни мають торкнутися сімей полеглих воїнів. Даний документ передбачає відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів та сестер загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Як повідомив нардеп, цей законопроєкт в першу чергу про справедливість. Він закликав своїх колег в Комітеті з нацбезпеки якомога швидше розглянути законопроєкт і винести на голосування у ВРУ.

"Пропоную виправити цю несправедливість і додати поняття "неповнорідний брат чи сестра"", — написав Олексій Гончаренко.

Варто зауважити, що зараз закон передбачає відстрочку лише для повнорідних братів та сестер захисників, які загинули або зникли безвісти під час стримування російської збройної агресії.

Раніше ми писали, де отримати документи про загиблих родичів для оформлення відстрочки.

Нагадаємо, ми повідомляли, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.

Також ми інформували, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.