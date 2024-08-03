Отсрочку от призыва хотят предоставить еще одной категории украинцев — законопроект

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: report.if.ua

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время законом определены категории граждан, имеющих право на отсрочку. А недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым освободить от мобилизации хотят еще одну категорию.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram. Отмечается, что речь идет о проекте закона № 11391, который при принятии будет вносить изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, известно, что изменения должны коснуться семей павших воинов. Данный документ предусматривает отсрочку от мобилизации для неполнородных братьев и сестер погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщил нардеп, этот законопроект в первую очередь о справедливости. Он призвал своих коллег в Комитете по нацбезопасности как можно скорее рассмотреть законопроект и вынести на голосование в ВРУ.

"Предлагаю исправить эту несправедливость и добавить понятие "неполнородный брат или сестра"", — написал Алексей Гончаренко.

Следует заметить, что сейчас закон предусматривает отсрочку только для полнородных братьев и сестер защитников, погибших или пропавших без вести во время сдерживания российской вооруженной агрессии.

Ранее мы писали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.

Напомним, мы сообщали, как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью.

Также мы информировали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.