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Обязательное обновление данных в ТЦК — что делать непригодным и снятым с учета

13 мая 2024 19:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — нужно ли обновлять данные непригодным снятым с учета
Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной агрессии России. Недавно в стране был принят новый закон, изменяющий мобилизационные процессы. В соответствии с ним все мужчины обязаны обновить свои военно-учетные данные.

Но нужно ли идти в ТЦК для уточнения данных украинцам, которых ВВК признала непригодными со снятием с военного учета — на этот вопрос ответил юрист Дмитрий Дончак на портале b2bconsult.

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По словам правозащитника, лицо, которому военно-врачебная комиссия предоставила заключение "признанный непригодным к военной службе с исключением из военного учета" не обязано обновлять данные в ТЦК и СП, ведь оно больше не стоит на военном учете и соответственно не относится к военнообязанным или к резервистам.

"То есть вы уже не военнообязанный, и не находитесь в запасе. Поэтому у вас нет обязанности обновлять свои данные. Закон 3633-IX, вступающий в силу с 18 мая, применяется к призывникам, военнообязанным, военнослужащим. То есть этот закон вас не касается", — пояснил Дончак.

Юрист добавил, что таким гражданам Украины также не нужно обновлять справку ВВК для того, чтобы получить вклейку штрих-кода в военный билет.

"Но чтобы окончательно выяснить этот вопрос — обратитесь в ТЦК с письменным заявлением о вклейке штрих-кода. К заявлению прикрепите копию справки ВВК и копию военного билета. По результатам ответа возможно придется писать жалобу на противоправные действия работников военкомата", — резюмировал эксперт.

 

Ранее мы сообщали, с какими болезнями могут призвать в ряды ВСУ.

Напомним, мы писали, до какого возраста в Украине могут мобилизовать мужчин.

Также мы информировали, что изменилось в проведении ВВК в 2024 году.

военный учет
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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