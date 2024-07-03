Мобілізація в Україні — чи треба завіряти документи на відстрочку у нотаріуса

Військовозобов'язаний оформлює відстрочку від мобілізації. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Через повномасштабну агресію росії в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Водночас є категорії, які мають право на відстрочку. Щоб її оформити необхідно подати заяву та певний пакет документів.

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Але чи треба таким особам нотаріально засвідчувати документи, які подаються до заяви на відстрочку? На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи. UA".

Так, маючи бажання оформити відстрочку, багато українців стикаються з питанням, чи варто завіряти копії документів у нотаріуса. Адже більшість джерел стверджують, що це обов'язкова вимога.

Але у листі Державної реєстраційної служби України від 7 лютого 2013 року № 43-06-15-13 "Щодо надання роз'яснення стосовно порядку засвідчення копій документів", вказано:

" У свою чергу, законодавство не містить вимог у разі, коли фізичною особою здійснюється засвідчення копії документа, який "стосується" цієї особи, а тому, виходячи із загальних положень щодо засвідчення копій документів, на таких копіях проставляється особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, з відміткою "Згідно з оригіналом", дата засвідчення копії".

Тобто, відповідно до даної норми, людина не зобов'язана подавати нотаріально засвідчені копії, а може засвідчити їх, поставивши свої ініціали та підпис.

Адвокат Юрій Айвазян уточнив, у такому разі необхідно мати при собі оригінали документів. Їх варто продемонструвати співробітнику ТЦК при оформленні відстрочки.

"Якщо обирати не нотаріально завірені копії, потрібно мати при собі оригінали документів", — заявив Юрій Айвазян.

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