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Оформление отсрочки от мобилизации — нужно ли заверять документы у нотариуса

3 июля 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — нужно ли заверять документы на отсрочку у нотариуса
Военнообязанный оформляет отсрочку от мобилизации. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабной агрессии россии в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время есть категории, имеющие право на отсрочку. Чтобы ее оформить, необходимо подать заявление и определенный пакет документов.

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Но нужно ли таким лицам нотариально удостоверять документы, подаваемые с заявлением на отсрочку? На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи. UA".

Так, желая оформить отсрочку, многие украинцы сталкиваются с вопросом, стоит ли заверять копии документов у нотариуса. Ведь большинство источников утверждают, что это обязательное требование.

Но в письме Государственной регистрационной службы Украины от 7 февраля 2013 года № 43-06-15-13 "О предоставлении разъяснения относительно порядка удостоверения копий документов", указано:

" В свою очередь, законодательство не имеет требований в случае, когда физическим лицом осуществляется удостоверение копии документа, который "относится" к этому лицу, а потому, исходя из общих положений по удостоверению копий документов, на таких копиях проставляется личная подпись лица, удостоверяющего копию, инициалы и фамилия, с отметкой "Согласно оригиналу", дата заверения копии".

То есть, согласно данной норме, человек не обязан подавать нотариально заверенные копии, а может их засвидетельствовать, поставив свои инициалы и подпись.

Адвокат Юрий Айвазян уточнил, что в таком случае необходимо иметь при себе оригиналы документов. Их следует продемонстрировать сотруднику ТЦК при оформлении отсрочки.

"Если выбирать не нотариально заверенные копии, нужно иметь при себе оригиналы документов", — заявил Юрий Айвазян.

 

Ранее мы писали, когда могут отказать в отсрочке отцу ребенка с инвалидностью.

Напомним, мы информировали, как подтвердить право отсрочку лицам с инвалидностью.

Также мы сообщали, кто из украинцев лишится права на отсрочку уже с 1 июля 2024 года.

мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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