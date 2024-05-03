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Обновили данные в ЦПАУ — ждать ли повестки от ТЦК

3 мая 2024 21:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — будут ли вручать повестки мужчинам, обновившим данные в ЦПАУ
Мужчина обновляет военно-учетные данные. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Со вступлением в силу закона о мобилизации в Украине каждый военнообязанный мужчина возрастом от 18 до 60 лет должен будет обновить свои военно-учетные данные. Это необходимо будет сделать в течение 60 дней. Для этого будут работать не только ТЦК и СП, но и ЦПАУ.

Но ожидать ли повесток мужчинам, которые обновили данные через Центр предоставления административных услуг, а не традиционным способом в ТЦК. Об этом пишет сайт Новини Рro.

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Обновление данных в ЦПАУ — что нужно знать

Стоит отметить, что обновить данные в ЦПАУ можно будет только с 18 мая 2024 года, когда закон о мобилизации вступит в силу.

Для этого военнообязанному необходимо будет зарегистрироваться на сайте ЦПАУ и создать свой аккаунт, если он до сих пор этого не делал. То есть все можно будет сделать дистанционно.

Мужчина обязан предоставить обновленную информацию о семейном положении, образовании, местах жительства и т. д. Также необходимо предоставить контактную информацию.

Если лицо будет обновлять свои данные непосредственно в ЦПАУ, то ему никто не сможет сразу вручить повестку, ведь работники центра административных услуг таких полномочий не имеют.

 

Обновление данных в ЦНАП — что нужно знать
Человек в ЦПАУ. Фото: viche.ck.ua

Будут ли вручать повестки тем, кто обновил данные в ЦПАУ

Несмотря на то, что мужчина обновил свои данные, он все равно позже может получить повестку от работников ТЦК и СП, по которой обязан будет явиться в указанное в документе время и место.

Уже в территориальном центре могут выдать повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Если нет отсрочки, бронирование и ВВК признала мужчину пригодным к военной службе, в дальнейшем может идти мобилизационное распоряжение (боевая повестка).

Ранее мы писали, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней.

Напомним, мы сообщали, будут ли граждане получать электронные повестки.

Также мы информировали, законно ли вручать повестку через почтовый ящик.

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ТЦК и СП
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