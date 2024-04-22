Экстрадиция уклонистов — что ждет мужчин после обновления данных для ТЦК

Украинцы в очереди на новые паспорта, Прага. Фото: Sashko Shevchenko (RFE/RL)

Согласно принятому новому закону о мобилизации, военнообязанные украинцы за границей, чтобы сохранить возможность продолжать загранпаспорта, обязаны обновить свои военно-учетные данные. Некоторые мужчины из-за страха быть экстрадированными и мобилизованными поспешили в паспортные сервисы, чтобы продлить свои документы и не обновлять данные.

Но действительно ли стоит бояться экстрадиции украинским мужчинам или же обновляя свои данные для ТЦК, они на самом деле ничем не рискуют. Об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Радіо Свобода".

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Народный депутат Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

Так, чиновник заверил граждан, что для украинцев, которые захотят обновить свои документы или получить консульские услуги, никаких негативных последствий не будет.

"Обновление персональных данных для получения консульских услуг — это лишь средство, для того, чтобы мы понимали, кто из военнообязанных граждан Украины находятся, временно или постоянно проживают за границей. Для того чтобы мы, то есть ТЦК не направляли им повестки, не тратили на это время и ресурсы", — объяснил Вениславский.

Кроме этого, по словам нардепа, обновление военно-учетных данных поможет Украине уточнить количество выехавших за границу мужчин.

Почему бояться экстрадиции и мобилизации не стоит? Дело в том, что у Украины нет механизма возвращения мужчин, которые выехали за границу легально и не имеют уголовных производств.

В то же время пересекших границу незаконно могут привлечь к ответственности и запросить их экстрадицию.

"Но как юрист я могу сказать, что это очень длительная процедура, и я думаю, что вряд ли это приведет к какому-нибудь массовому результату возвращения граждан в Украину", — отметил народный депутат.

Он заверил, что обновление данных не заставит мужчин возвращаться, и повестки им отправляться не будут.

"У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что их вручают представители ТЦК и СП, а за границей юрисдикция их не распространяется", — уточнил Федор Вениславский.

Ранее мы писали, как обновить военно-учетные данные без визита в ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, сколько времени есть у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес.

Мы также информировали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.