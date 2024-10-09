Мобілізація в Україні — що робити, якщо опікуну відмовили в перетині кордону

Перевірка документів у чоловіків на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні виїзд за кордон під час воєнного стану доступний для військовозобов'язаних опікунів, які супроводжують осіб з обмеженими можливостями. Проте, трапляються випадки, коли таким громадянам відмовляють у перетині кордону.

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Коли військовозобов'язаним опікунам можуть відмовити у виїзді з країни, що необхідно робити у такій ситуації та які необхідно мати з собою документи, розповіла юристка Алла Борисенко.

Чому опікуну можуть відмовити у виїзді за кордон та що робити

Як правило, опікуну можуть відмовити у перетині державного кордону, якщо не вистачає одного з документів, який підтверджує дозвіл.

У такому разі необхідно отримати відповідне рішення працівників Держприкордонслужби у письмовому варіанті, де зазначено обґрунтовані підстави для відмови.

Якщо прикордонники незаконно відмовили у виїзді, таке рішення варто оскаржувати в окружному адміністративному суді.

Працівники ДПСУ перевіряють документи. Фото: ДПСУ

Які документи потрібні опікуну для виїзду за кордон

Аби перетнути державний кордон, обов'язково необхідно мати:

паспорт громадянина України (свій та особи над якою встановлено опіку);

закордонний паспорт (свій та особи над якою встановлено опіку);

військово-обліковий документ;

довідку МСЕК про інвалідність громадянина над яким встановлено опіку (також може надаватися пенсійне посвідчення особи);

рішення судового органу влади про визнання громадянина недієздатним та призначення опікуна (зазвичай встановлюється через наявність психічних захворювань в особи, що унеможливлюють самостійно здійснювати дії, вчинки та усвідомлювати настання їх наслідків);

документи із яких можливо встановити факт родинних стосунків опікуна та особи, над якою встановлено опіку.

Якщо ж всі документи, які підтверджують законне право людини на перетин державного кордону є, працівники Держприкордонслужби не можуть відмовити особі у виїзді за межі України.

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