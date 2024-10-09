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Опекунам отказывают в выезде за границу — в чем причина и что делать

9 октября 2024 18:53
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — что делать, если опекуну отказали в пересечении границы
Проверка документов у мужчин на границе. Фото: ГПСУ
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине выезд за границу во время военного положения доступен для военнообязанных опекунов, сопровождающих лиц с ограниченными возможностями. Однако бывают случаи, когда таким гражданам отказывают в пересечении границы.

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Когда военнообязанным опекунам могут отказать в выезде из страны, что необходимо делать в такой ситуации и какие необходимо иметь с собой документы, рассказала юрист Алла Борисенко.

Почему опекуну могут отказать в выезде за границу и что делать

Как правило, опекуну могут отказать в пересечении государственной границы, если не хватает одного из документов, подтверждающих разрешение.

В таком случае необходимо получить соответствующее решение работников Госпогранслужбы в письменном варианте, где указаны обоснованные основания для отказа.

Если пограничники незаконно отказали в выезде, такое решение следует обжаловать в окружном административном суде.

 

Какие документы нужны опекуну для выезда за границу
Сотрудники ГПСУ проверяют документы. Фото: ГПСУ

Какие документы нужны опекуну для выезда за границу

Чтобы пересечь государственную границу, обязательно необходимо иметь:

  • паспорт гражданина Украины (свой и лица, над которым установлена опека);
  • загранпаспорт (свой и лица, над которым установлена опека);
  • военно-учетный документ;
  • справку МСЭК об инвалидности гражданина над которым установлена опека (также может предоставляться пенсионное удостоверение личности);
  • решение судебного органа власти о признании гражданина недееспособным и назначении опекуна (обычно устанавливается из-за наличия психических заболеваний у лица, делающих невозможным самостоятельно совершать действия, поступки и осознавать наступление их последствий);
  • документы из которых можно установить факт родственных отношений опекуна и лица, над которым установлена ​​опека.

Также опекун должен иметь документы, подтверждающие факт родственных отношений с человеком, над которым установлена опека.

Если есть все документы, подтверждающие законное право человека на пересечение государственной границы, работники Госпогранслужбы не могут отказать лицу в выезде за пределы Украины.

Ранее мы писали, как выехать из Украины с супругой с III группой инвалидности.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.

Также мы информировали, изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы командования Сухопутных войск ВСУ.

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